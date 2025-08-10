Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ege'de de hissedildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem medyana geldi.

Deprem İstanbul başta olmak üzere Ege ve Marmara'nın yakın illerinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İstanbul başta olmak üzere, İzmir, Bursa, Aydın, Yalova, Eskişehir ve Ankara'dan da hissedildi.

Bu depremden 8 dakika sonra saat 20.01'de 4,6 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi.

4,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 20.01'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır."





Ayrıntılar geliyor...