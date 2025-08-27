Sahibi gözaltında: ASSAN Group'a bağlı şirketlere kayyım atandı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ silahlı terör örgütü ile irtibatları ve askeri casusluk faaliyetleri tespit edilen ASSAN Group şirket sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş gözaltına alındı. ASSAN Group altında faaliyet gösteren 10 şirkete TMSF kayyum olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, son dönemlerde kamuoyunda "askeri casusluk" olarak bilinen soruşturmalara ilişkin yürütülen çalışmalarda, ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş'un, FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin faaliyet gösterdikleri iş kollarının önemi de dikkate alınarak, Öner ile Okumuş'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "askeri casusluk" suçlarından gözaltına alındıkları kaydedildi.

ASSAN Group altında faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı aktarılan açıklamada, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.

