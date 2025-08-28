28 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına başkanlık edecek.

(TBMM/11.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nda düzenlenecek Alevi İnanç Önderleri ve Cemevi Başkanları İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yaşlılık Çalıştayı ile Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi açılışına katılacak.

(Eskişehir/13.00-14.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Ortahisar ilçesindeki Uzunsokak'ta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelecek, AK Parti İl Başkanlığı ve Ailem Dizisi setine ziyarette bulunacak.

(Trabzon/09.00/09.30/10.00/11.00/13.30)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edecek, ardından basın açıklaması yapacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Uşak/09.00-16.00)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Kağıthane Harmantepe İlkokulu önünde 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı hakkında basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın açılışına katılacak, Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyeleri ile toplantı yapacak.

(Erzurum/11.00/15.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yeni Hayvancılık Projesi'yle ilgili basın açıklamasında bulunacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini ve ağustos ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak. (İstanbul/14.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturmayı amaçlayan TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başlayacak.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mimar Sinan Spor Kompleksi Temel Atma Töreni'ne katılacak, UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ın İsviçre temsilcisi Lausanne'ı ağırlayacağı play-off turu rövanş maçını izleyecek.

(İstanbul/10.00/20.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması maçlarının kura çekimi, Grimaldi Forum'da yapılacak.

(Monako/19.00)

3- UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Samsunspor, Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini konuk edecek.

(Samsun/20.00)

4- Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin Lausanne ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.00)

5- İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Romanya'nın Universitatea Craiova takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Craiova/20.30)