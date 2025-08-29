Teröristbaşı Öcalan ile görüşen DEM Parti'den ilk açıklama geldi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ekim ayındaki çağrısıyla başlayan süreç, terörist elebaşı Öcalan'ın açıklaması ve terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla yeni bir boyuta taşınmıştı.

TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulurken; DEM heyeti komisyon görüşmelerinin ardından dün ilk kez İmralı'ya gitti. Öcalan'la 3 saatlik bir görüşme gerçekleştiren heyette; Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol yer almıştı.

"Amacımız acılı sürecin sona ermesi için elimizden geleni yapmaktı"

Bugün de görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Öcalan'ın mesajlarının iletildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"28 Ağustos 2025 tarihinde İmralı'da Öcalan'la üç saatlik bir görüşme gerçekleştirdik. Öcalan son derece sağlıklı ve moralliydi.

Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum sürecinin geçirdiği aşamalara ve gelinen noktaya dair kapsamlı değerlendirmeler yaptı. Yaşadığımız sorunun özel bir cerrahi müdahaleyi gerektirecek derecede kangren olduğunu, süreci bu hassasiyetle yürüterek bugüne getirdiklerini ifade etti. Amacımız, 'Acılı bir sürecin sona erdirilmesi için elimizden geleni yapmaktı' dedi.

"Sürecin 3 kilit kavramı var"

Demokratik toplum, barış ve entegrasyonun, bu sürecin üç kilit kavramı olduğunu, bu temelde sonuca ulaşabileceğini belirtti. Bunun için bütün boyutlarda adımların ivedilikle atıldığı yeni bir aşamanın gereğine vurgu yaptı.

Öcalan, tercihinin her zaman demokratik cumhuriyet ile demokratik toplum temelli bir entegrasyon olduğunu; bu stratejik hamlenin anlaşılması ve sahiplenilmesinin hepimize, tüm Türkiye'ye kazandıracağını belirtti. Bu tercihin, siyaset ve basın çevrelerinin bir kısmında basitleştirme ya da yok sayma gibi yaklaşımlarla ele alınmasının bu sürece zarar verdiği açıktır.

Halklar arasındaki ebedi dostluğa ve barışa olan büyük inancını da bu vesileyle bir kez daha dile getirdi."