Çekmeköy'de jandarma aracına çarpan tırın sürücüsü gözaltına alındı

İstanbul Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, kontrol noktasındaki jandarma aracına çarptı. Kazanın ardından ekip aracı sulama kanalına düşerken, 2'si jandarma personeli olmak üzere 5 kişi yaralandı. TIR şoförü gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TIR'da yapılan aramada uyuşturucu madde bulunduğunu ve şoförün tahlillerinde madde tespit edildiğini belirtti.

Kazanın Detayları

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre; Hüseyinli gişelerinden çıkış yapan 34 R 0717 plakalı TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrol noktasındaki jandarma aracına çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan ekip aracı yol kenarındaki sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ekip aracında bulunan 2 jandarma personeli

TIR'da bulunan 2 şoför

Bölgedeki 1 kişi yaralandı

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı ve ardından hastaneye kaldırıldılar. Su kanalına düşen jandarma aracı çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza Kamerada

5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla ilerleyen TIR'ın gişeleri ayıran beton bariyere çarparak kontrolden çıktığı ve kontrol noktasındaki jandarma aracına çarptığı görülüyor.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Çekmeköy'de Hüseyinli Gişelerine ve otoyol jandarma aracımıza çarpan tır ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; TIR şoförü Y.Ö gözaltına alınmış, TIR'da yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulunmuş, TIR şoförünün yapılan tahlilinde ise madde tespit edilmiştir. Kazada yaralanan Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Hasan Doğan ve Uzman Çavuş Mustafa Karahaliloğlu ile yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Trafik bir yaşam alanıdır; direksiyon başına geçen herkesin sorumluluğu büyüktür. Ülkemizde trafik kültürünü yerleştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."