YÖK'ten kişiye özel ilanlara ikinci uyarı!

11 Ağustos 2025 tarihli yazımızda; "YÖK Başkanı Yeni Dönemde Bu İlanları Durdurmalı" başlığıyla üniversitelerin akademik ilanlarında yaşanan sorunları yeniden dile getirmiş; Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol ÖZVAR ve yönetiminin resmi yazıyla üniversiteleri uyarmak yerine yükseköğretimin geleceğini koruyabilmek adına daha köklü çözümleri bu dönemde yapması gerektiğine dikkat çekmiştik.



Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol ÖZVAR imzasıyla 28 Ağustos 2025 tarihinde gönderilen yazıda tekraren; Başkanlıklarına ulaşan şikayetler ve basına yansıyan haberlerde kişiye özel akademik ilanların devam ettiği bildirmekle birlikte bu konuda üniversitelerde birçok ilanın dava konusu olduğu ve bir kısmının üniversitelerin aleyhine sonuçlandığı ifade edilmiştir.



Mevzuata aykırı şekilde çıkan öğretim elemanı kadro ilanlarının idari ve cezai sorumluluğa neden olacağına dikkat çekilerek, bu konuda üniversitelerin yargıya konu ilanlarına ilişkin kaybettiği davaların da bildirilmesi istenmiştir.



Ümit ediyoruz, yargı kararları referans alınarak başta öğretim üyesi atamalarındaki içeriden yükselmeler olmak üzere genel olarak akademik ilanlara ilişkin daha köklü çözümlerin bulunduğu günleri hep birlikte görürüz.

