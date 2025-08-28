Meclis yarın Gazze için olağanüstü toplanacak
Meclis yarın Gazze için olağanüstü toplanacak
Ağabey yardım et! Güpegündüz çocuk kaçırmaya kalktı
Ağabey yardım et! Güpegündüz çocuk kaçırmaya kalktı
Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın
Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ile daha tıp fakültesi kurulacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ile daha tıp fakültesi kurulacak
Merkez Bankası rezervleri 183 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası rezervleri 183 milyon dolar azaldı
YÖK: İlk kez açılan 27 bölümün kontenjanı doldu
YÖK: İlk kez açılan 27 bölümün kontenjanı doldu
Bakan Tekin: Eğitim sadece öğretmenlerin sırtına yüklenecek bir süreç değil
Bakan Tekin: Eğitim sadece öğretmenlerin sırtına yüklenecek bir süreç değil
Eksi netle üniversite: Aralarında burs kazananlar da var!
Eksi netle üniversite: Aralarında burs kazananlar da var!
Benzinin ardından bir zam da motorine geliyor
Benzinin ardından bir zam da motorine geliyor
Gram altın rekor kırdı!
Gram altın rekor kırdı!
KPSS A Grubu Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
KPSS A Grubu Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
İstanbullular dikkat! Cumartesi bu yollar trafiğe kapalı
İstanbullular dikkat! Cumartesi bu yollar trafiğe kapalı
15 bin öğretmen atama mülakat sonuçları açıklanıyor!
15 bin öğretmen atama mülakat sonuçları açıklanıyor!
MHRS sistemi üniversite hastanelerine entegre edildi
MHRS sistemi üniversite hastanelerine entegre edildi
Kırıkkale Üniversitesi'nin acı kaybı! Prof. Suphi Aslanoğlu vefat etti
Kırıkkale Üniversitesi'nin acı kaybı! Prof. Suphi Aslanoğlu vefat etti
MSB'den Harp okulları mezuniyetinde değişiklik: Bu yıl tek tören olacak
MSB'den Harp okulları mezuniyetinde değişiklik: Bu yıl tek tören olacak
Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira ceza
Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira ceza
Elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırıldı
Elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırıldı
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı haziranda arttı!
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı haziranda arttı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı
Bugün 5 ilde sağanak yağış görülecek
Bugün 5 ilde sağanak yağış görülecek
Marketlere doğrudan alım zorunluluğu geliyor
Marketlere doğrudan alım zorunluluğu geliyor
YÖK'ten depremzede öğrenci kararı: 'Özel öğrencilik' hakkı uzatıldı
YÖK'ten depremzede öğrenci kararı: 'Özel öğrencilik' hakkı uzatıldı
Üniversitenin maaş promosyonu ihalesinde rekor teklif
Üniversitenin maaş promosyonu ihalesinde rekor teklif
Cevdet Yılmaz: KKM'nin maliyeti de faydası da oldu
Cevdet Yılmaz: KKM'nin maliyeti de faydası da oldu
Beyoğlu Belediyesi'ndeki eski tarihli ihalelere de soruşturma
Beyoğlu Belediyesi'ndeki eski tarihli ihalelere de soruşturma
Galatasaray'dan Rezan Epözdemir kararı
Galatasaray'dan Rezan Epözdemir kararı
İlk 7 ayda 2,9 milyon satış: İkinci elde en çok satan modeller!
İlk 7 ayda 2,9 milyon satış: İkinci elde en çok satan modeller!
Bakanlıktan açıklama geldi: Gümrüksüz alışveriş kaldırılacak mı?
Bakanlıktan açıklama geldi: Gümrüksüz alışveriş kaldırılacak mı?
Sahibi gözaltında: ASSAN Group'a bağlı şirketlere kayyım atandı!
Sahibi gözaltında: ASSAN Group'a bağlı şirketlere kayyım atandı!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ağabey yardım et! Güpegündüz çocuk kaçırmaya kalktı

Yenişehir'de bir çocuğu zorla götürmeye çalışan şüpheli, esnafın müdahalesiyle engellendi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, çocuğun ailesi esnafa teşekkür etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2025 18:25, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2025 18:25
Yazdır
Ağabey yardım et! Güpegündüz çocuk kaçırmaya kalktı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Lise 1. Sokak'ta dün yaşanan olayda, 9 yaşındaki bir erkek çocuğu zorla götürmeye çalışan şüpheliye esnaf Ahmet Arslan müdahale etti.

İş yerinin önünde oturduğu sırada durumu fark eden Arslan, şüphelinin çocuğun ağzını kapatmaya çalıştığını görünce tepki gösterdi. Arslan'ın müdahalesiyle çocuk şüphelinin elinden kurtularak olay yerinden uzaklaştı.

Şüpheliyle tartışmaya giren Arslan, arbede sırasında iki parmağından yaralandı. Ardından şüpheli kaçmayı başarırken, polis ekipleri şikayet üzerine çalışma başlattı.

"Çocuk 'Ağabey beni kurtar' diye seslendi"

Olayı anlatan Ahmet Arslan, "Telefonla konuşurken bir şüphelinin çocuğu kucaklamaya çalıştığını gördüm. Çocuk 'Ağabey beni kurtar' dedi. Hemen telefonu kapattım. Çocuk can havliyle kaçtı. Şüpheliye 'Sen kimsin?' diye sordum, 'Amcasıyım' dedi. Müdahale edince arbede yaşandı. İki parmağımı incittim." dedi.

Şüpheliyi caddeye kadar kovaladığını belirten Arslan, çevredeki vatandaşlara da çağrıda bulunduğunu ancak şüphelinin kaçtığını söyledi.

Aileden teşekkür ziyareti

Çocuğun ailesi, şüphelinin yakalanması için polise şikayette bulundu. Ardından esnaf Arslan'a teşekkür etmek üzere ziyaret gerçekleştirdi.

Olay anı, esnafın müdahalesi, arbede ve ailenin teşekkür ziyareti iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber