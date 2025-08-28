Ağabey yardım et! Güpegündüz çocuk kaçırmaya kalktı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Lise 1. Sokak'ta dün yaşanan olayda, 9 yaşındaki bir erkek çocuğu zorla götürmeye çalışan şüpheliye esnaf Ahmet Arslan müdahale etti.

İş yerinin önünde oturduğu sırada durumu fark eden Arslan, şüphelinin çocuğun ağzını kapatmaya çalıştığını görünce tepki gösterdi. Arslan'ın müdahalesiyle çocuk şüphelinin elinden kurtularak olay yerinden uzaklaştı.

Şüpheliyle tartışmaya giren Arslan, arbede sırasında iki parmağından yaralandı. Ardından şüpheli kaçmayı başarırken, polis ekipleri şikayet üzerine çalışma başlattı.

"Çocuk 'Ağabey beni kurtar' diye seslendi"

Olayı anlatan Ahmet Arslan, "Telefonla konuşurken bir şüphelinin çocuğu kucaklamaya çalıştığını gördüm. Çocuk 'Ağabey beni kurtar' dedi. Hemen telefonu kapattım. Çocuk can havliyle kaçtı. Şüpheliye 'Sen kimsin?' diye sordum, 'Amcasıyım' dedi. Müdahale edince arbede yaşandı. İki parmağımı incittim." dedi.

Şüpheliyi caddeye kadar kovaladığını belirten Arslan, çevredeki vatandaşlara da çağrıda bulunduğunu ancak şüphelinin kaçtığını söyledi.

Aileden teşekkür ziyareti

Çocuğun ailesi, şüphelinin yakalanması için polise şikayette bulundu. Ardından esnaf Arslan'a teşekkür etmek üzere ziyaret gerçekleştirdi.

Olay anı, esnafın müdahalesi, arbede ve ailenin teşekkür ziyareti iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.