İstanbullular dikkat! Cumartesi bu yollar trafiğe kapalı
İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri nedeniyle megakentte cumartesi günü trafiğe kapatılacak yollar açıkladı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 28 Ağustos 2025 13:56, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2025 13:57
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıldönümü kutlanıyor.
İstanbul Valiliği, program kapsamında cumartesi günü saat 05.45 itibarıyla program bitine kadar kapatılacak yolları açıkladı.
İşte cumartesi günü kapatılacak yollar:
- - Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak
- - D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi)
- Girişleri
- - 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- - Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- - Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- - Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- - Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- - Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- - Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- - Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- - Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- - Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri
- - Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar
- - Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım
- - Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım
- - Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçi'nden) Vatan Caddesi'ne katılım
- ALTERNATİF YOLLAR
- - Turgut Özal Millet Caddesi
- - Fevzipaşa Caddesi
- - Atatürk Bulvarı
- - D 100 Karayolu
- - O-3 Hal Yolu