DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet İmralı'ya gidiyor.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 28 Ağustos 2025 10:16, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2025 10:24
Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulduktan sonra DEM Parti İmralı Heyeti ilk kez Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya gidiyor.
Heyette Öcalan'ın Avukatı Faik Özgür Erol, Pervin Buldan ve Mithat Sancar yer alacak.
Heyetin Öcalan'a komisyonun çalışmaları hakkında bilgi vermesi planlanıyor.
Öcalan'nın ise silah bırakma sürecine dair kamuoyuna mesajlar vermesi bekleniyor.
EN SON ZİYARET 25 TEMMUZ'DA GERÇEKLEŞTİ
DEM Parti İmralı Heyeti, en son 25 Temmuz'da Ada'ya gitmiş ve Öcalan ile yaklaşık 3 buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.