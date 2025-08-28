DGS Tercih Kılavuzu Yayımlandı
Avrupa Birliği kayıtlardaki en kötü yangın sezonuyla karşı karşıya

Avrupa Birliği'nde bu yıl çıkan orman yangınları 1 milyon hektarlık alanı kül etti. Bu miktar, Galler'in yüzölçümünün yarısına denk geliyor ve 2006'dan bu yana kaydedilen en kötü yangın sezonu anlamına geliyor.

Haber Giriş : 28 Ağustos 2025 09:02, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2025 10:24
AB'nin orman yangını bilgi sistemine göre (EFFIS), yangınların en çok vurduğu bölgeler İspanya ve Portekiz oldu.

İspanya'da 400 bin hektardan fazla alan yandı. Bu, son 18 yılın ortalamasının altı katı.

Portekiz'de 270 bin hektar kül oldu, bu da ortalamanın yaklaşık beş katı.

İki ülke toplamda 684 bin hektar kayıp yaşadı. Bu, Londra'nın yüzölçümünün dört katına eşdeğer.

Yangınlar, özellikle Galicia, Asturias, Kastilya ve Leön bölgelerini ve Picos de Europa Milli Parkı gibi koruma alanlarını etkiledi. Ayrıca ünlü Camino de Santiago hac rotası da alevlerden zarar gördü.

İklim değişikliğinin etkisi

Imperial College London bünyesindeki World Weather Attribution grubunun raporuna göre:

İklim değişikliği, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs'taki yangınlara yol açan koşulları 10 kat daha olası hale getirdi.

Bu durum, aşırı sıcakların artmasına ve bitki örtüsünün hızla kuruyarak yangına daha elverişli hale gelmesine neden oldu.

Sadece İspanya'da çıkan yangınlar, bu yıl 17,6 milyon ton CO salımına yol açtı. Bu miktar, 2023'te Hırvatistan'ın toplam yıllık emisyonunu geçti.

Ekosistemler zorlanıyor

Akdeniz ekosistemleri tarih boyunca yangınlarla birlikte var oldu. Ancak günümüzde yangınların daha sık, daha geniş ve daha şiddetli hale gelmesi, doğal dengenin bozulmasına yol açıyor.

Ormanların yeniden büyümesi geciktiği için karbon döngüsü kırılıyor ve yangınlar iklimi daha da ısıtan bir kısır döngüye neden oluyor.

Ayrıca toprak erozyonu ve su kaynaklarının kirlenmesi gibi uzun vadeli riskler artıyor.

AB'de en büyük müdahale

Bu yaz çıkan yangınlar, AB Sivil Koruma Mekanizması'nın en büyük itfaiye gücü konuşlandırmasına neden oldu. Dumanlar Fransa ve İngiltere'ye kadar ulaştı, bölgedeki hava kalitesi ciddi şekilde düştü.

Bilim insanları, önümüzdeki yıllarda Akdeniz'in daha sıcak ve daha kuru hale gelmesiyle bu tür aşırı yangınların artmaya devam edeceğini uyarıyor.

Avrupa'da bu yılki tablo, yangın yönetimi, orman bakımı ve fosil yakıt kullanımının azaltılması gibi konularda acil adımlar atılması gerektiğini ortaya koyuyor.

