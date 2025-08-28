Dolar günü 41,03 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 41,0390 41,0400 41,0320 41,0330 Avro 47,6390 47,6400 48,0170 48,0180 Sterlin 55,2320 55,2420 55,5670 55,5770 İsviçre frangı 51,0310 51,0410 51,3120 51,3220 ANKARA ABD Doları 41,0090 41,0890 41,0020 41,0820 Avro 47,5990 47,6790 47,9770 48,0570 Sterlin 55,1720 55,3820 55,5070 55,7170