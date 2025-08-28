Dolar günü 41,03 TL'den tamamladı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 41,03 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2025 17:37, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2025 17:41
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|41,0390
|41,0400
|41,0320
|41,0330
|Avro
|47,6390
|47,6400
|48,0170
|48,0180
|Sterlin
|55,2320
|55,2420
|55,5670
|55,5770
|İsviçre frangı
|51,0310
|51,0410
|51,3120
|51,3220
|ANKARA
|ABD Doları
|41,0090
|41,0890
|41,0020
|41,0820
|Avro
|47,5990
|47,6790
|47,9770
|48,0570
|Sterlin
|55,1720
|55,3820
|55,5070
|55,7170