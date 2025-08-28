Meclis yarın Gazze için olağanüstü toplanacak

Olağanüstü toplantıda Meclis, İsrail'in Filistin halkına yaptığı soykırım, zulüm ve kıtlık politikalarıyla ilgili bilgilendirilecek.

Birleşimi, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek ve değerlendirmelerde bulunacak. Toplantıya, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri ile milletvekilleri katılacak.

