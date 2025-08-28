Üç bakanlığın koordinasyonunda fıstık sektörü denetlendi

Eğitimde aile vurgusu: Bakan Tekin'den 'Ailem' dizisi setine destek
Eğitimde aile vurgusu: Bakan Tekin'den 'Ailem' dizisi setine destek
Yaşar Güler'den 'Suriye'ye harekat' iddiasına yanıt
Yaşar Güler'den 'Suriye'ye harekat' iddiasına yanıt
Bakan Yumaklı: Her yıl 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız
Bakan Yumaklı: Her yıl 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız
Yerlikaya: Motosikletli çetelere karşı özel takip başlatıldı
Yerlikaya: Motosikletli çetelere karşı özel takip başlatıldı
Erdoğan açıkladı: TCG Anadolu'nun bir büyüğü yapılacak
Erdoğan açıkladı: TCG Anadolu'nun bir büyüğü yapılacak
Meclis yarın Gazze için olağanüstü toplanacak
Meclis yarın Gazze için olağanüstü toplanacak
Ağabey yardım et! Güpegündüz çocuk kaçırmaya kalktı
Ağabey yardım et! Güpegündüz çocuk kaçırmaya kalktı
Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın
Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ile daha tıp fakültesi kurulacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ile daha tıp fakültesi kurulacak
Merkez Bankası rezervleri 183 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası rezervleri 183 milyon dolar azaldı
YÖK: İlk kez açılan 27 bölümün kontenjanı doldu
YÖK: İlk kez açılan 27 bölümün kontenjanı doldu
Bakan Tekin: Eğitim sadece öğretmenlerin sırtına yüklenecek bir süreç değil
Bakan Tekin: Eğitim sadece öğretmenlerin sırtına yüklenecek bir süreç değil
Eksi netle üniversite: Aralarında burs kazananlar da var!
Eksi netle üniversite: Aralarında burs kazananlar da var!
Benzinin ardından bir zam da motorine geliyor
Benzinin ardından bir zam da motorine geliyor
Gram altın rekor kırdı!
Gram altın rekor kırdı!
KPSS A Grubu Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
KPSS A Grubu Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
İstanbullular dikkat! Cumartesi bu yollar trafiğe kapalı
İstanbullular dikkat! Cumartesi bu yollar trafiğe kapalı
15 bin öğretmen atama mülakat sonuçları açıklanıyor!
15 bin öğretmen atama mülakat sonuçları açıklanıyor!
MHRS sistemi üniversite hastanelerine entegre edildi
MHRS sistemi üniversite hastanelerine entegre edildi
Kırıkkale Üniversitesi'nin acı kaybı! Prof. Suphi Aslanoğlu vefat etti
Kırıkkale Üniversitesi'nin acı kaybı! Prof. Suphi Aslanoğlu vefat etti
MSB'den Harp okulları mezuniyetinde değişiklik: Bu yıl tek tören olacak
MSB'den Harp okulları mezuniyetinde değişiklik: Bu yıl tek tören olacak
Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira ceza
Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira ceza
Elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırıldı
Elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırıldı
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı haziranda arttı!
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı haziranda arttı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı
Bugün 5 ilde sağanak yağış görülecek
Bugün 5 ilde sağanak yağış görülecek
Marketlere doğrudan alım zorunluluğu geliyor
Marketlere doğrudan alım zorunluluğu geliyor
YÖK'ten depremzede öğrenci kararı: 'Özel öğrencilik' hakkı uzatıldı
YÖK'ten depremzede öğrenci kararı: 'Özel öğrencilik' hakkı uzatıldı
Üniversitenin maaş promosyonu ihalesinde rekor teklif
Üniversitenin maaş promosyonu ihalesinde rekor teklif
Cevdet Yılmaz: KKM'nin maliyeti de faydası da oldu
Cevdet Yılmaz: KKM'nin maliyeti de faydası da oldu
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Üç bakanlığın koordinasyonunda fıstık sektörü denetlendi

Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda, piyasa istikrarını korumak ve haksız fiyat artışlarını önlemek için Gaziantep ve Şanlıurfa'da fıstık sektörüne yönelik geniş kapsamlı denetim yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2025 21:40, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2025 22:03
Yazdır
Üç bakanlığın koordinasyonunda fıstık sektörü denetlendi

Ticaret Bakanlığının NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, denetime ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, üç bakanlığın eş güdümünde, piyasa istikrarını korumak, haksız fiyat artışlarını önlemek ve kayıt dışılığı engellemek için Gaziantep, Nizip, Şanlıurfa ve Birecik'te fıstık sektörüne yönelik geniş kapsamlı denetim faaliyeti yürütüldü.

Gaziantep'te GATEM Fıstıkçılar Sitesi ve Nizip Fıstıkçılar Sitesi'nde, vergi dairesi denetmenleriyle gıda tarım kontrol görevlilerinin çalışmalarıyla 87 firma denetlendi. Denetimde, stok durumları, faturalandırma süreçleri ve ürün hareketleri detaylı olarak incelendi.

Eski ve yeni mahsul ürün miktarları tespit edilerek, mevzuata aykırılıklar için idari yaptırım süreci başlatıldı.

Şanlıurfa ve Birecik'te ise ŞUTİM Fıstıkçılar Sitesi ve Birecik Fıstık Hali'nde, il tarım müdürlüğü ve defterdarlık personelinin koordinasyonunda 18 firmada kapsamlı kontroller yapıldı.

Denetimde, fiyat oluşumları, stok hareketleri, irsaliye ve fatura düzeniyle mal giriş-çıkış belgeleri ayrıntılı olarak incelendi, hal giriş-çıkış noktalarında titizlikle evrak kontrolü yapıldı.

Paylaşımda, Ticaret Bakanlığının, denetim çalışmalarını kesintisiz sürdürmeye kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber