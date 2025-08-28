Eğitimde aile vurgusu: Bakan Tekin'den 'Ailem' dizisi setine destek
Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında İsviçre ekibi Lausanne'a 1-0 mağlup oldu ve Avrupa kupalarına veda etti.

28 Ağustos 2025
UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında sahasında İsviçre temsilcisi Lousanne ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Kartal, bu sonuçla Avrupa kupalarına veda etmiş oldu.

Bu sezon Avrupa kupalarında ilk olarak UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk ile karşılaşan ve rakibine 4-2 ve 2-0'lık skorlarla mağlup olan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İrlanda ekibi St. Patrick's ile eşleşti. Rakibini 4-1 ve 3-2'lik skorlarla eleyen Kartal, play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne ile eşleşmişti.

İsviçre'deki müsabakada rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, sahasında ise rakibine 1-0 mağlup oldu.

