Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında sahasında İsviçre temsilcisi Lousanne ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Kartal, bu sonuçla Avrupa kupalarına veda etmiş oldu.

Bu sezon Avrupa kupalarında ilk olarak UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk ile karşılaşan ve rakibine 4-2 ve 2-0'lık skorlarla mağlup olan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İrlanda ekibi St. Patrick's ile eşleşti. Rakibini 4-1 ve 3-2'lik skorlarla eleyen Kartal, play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne ile eşleşmişti.

İsviçre'deki müsabakada rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, sahasında ise rakibine 1-0 mağlup oldu.