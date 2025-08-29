Gazze için Meclis olağanüstü toplanıyor
CHP başta olmak üzere DEM Parti, Yeniden Refah, Türkiye İşçi Partisi, EMEP, Demokrat Parti ve Yeni Yol Grubu milletvekillerinin imzasıyla yapılan çağrı üzerine TBMM bugün olağanüstü toplanıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2025 07:36, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2025 07:48
CHP, DEM Parti, YRP, TİP, EMEP, Demokrat Parti ve Yeni Yol Grubu milletvekillerinin çağrısıyla Meclis bugün olağanüstü toplanıyor.
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un davetiyle saat 14.00'te başlayacak oturumda, Gazze'de yaşanan son gelişmeler ele alınacak. Toplantıda hükümet adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan milletvekillerine bilgi verecek.
Siyasi parti temsilcilerinin de söz alarak değerlendirmelerde bulunacağı oturum sonunda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ve bölgedeki kıtlık politikalarının Meclis Başkanlık kararıyla kınanması bekleniyor.