Gürsel Tekin: Pazartesi günü il binasına geleceğim

İstanbul il başkanlığına kayyum olarak atanan ve CHP yönetiminin tepkisine neden olan Gürsel Tekin, tüm engellemelere rağmen pazartesi günü il binasına gideceğini söyledi.

Haber Giriş : 04 Eylül 2025 10:20
CHP'de sular durulmuyor.

10 gün sonra görülecek olan CHP'nin şaibeli kurultay davasından önce İstanbul için karar çıktı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

GÜRSEL TEKİN KAYYUM OLDU

Mahkeme, Gürsel Tekin'i CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atadı.

Büyük tepkilere neden olan bu gelişmeden hemen sonra Tekin, CHP'den ihraç edildi.

İl binasında nöbete başlayan CHP'liler, hiçbir şekilde kayyumu binaya sokmayacaklarını söyledi.

"PAZARTESİ İL BİNASINA GELECEĞİM"

Diğer yandan Tekin de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den randevu isteyeceğini duyurdu.

Partiyi barıştıracağını, parti içindeki kavgaları bitireceğini söyleyen Tekin, il binasına gideceği tarihi de açıkladı.

Tekin, 8 Eylül Pazartesi günü il binasına gideceğini duyurdu.

Tekin'e, mahkeme tarafından görevlendirilen Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'ın da eşlik etmesi bekleniyor.

