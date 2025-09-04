CHP'den YSK'ya başvuru: Mahkeme kararı görev gaspıdır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul'da ilçe seçim kurullarının kongreleri iptal eden kararlarına karşı Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.

CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu imzasıyla sunulan dilekçede, İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının "hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gaspı" olduğu ifade edildi.

Dilekçede, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının bu karara dayanarak kongreleri iptal etmesinin "tam kanunsuzluk" niteliği taşıdığı belirtildi.

Seçimlerin yalnızca seçim kurullarının denetiminde yürütülebileceği ve başka hiçbir yargı merciinin sürece müdahale edemeyeceği vurgulanan başvuruda, YSK'nın seçim hukukunda sahip olduğu tam kanunsuzluk yetkisini kullanarak ilçe seçim kurullarının iptal kararlarını kaldırması talep edildi.