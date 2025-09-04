Konut Fiyatlarında Büyük Fark: En Ucuz ve Pahalı Şehirler Listesi

Türkiye'de ortalama konut metrekare fiyatı Ağustos 2025'te 34 bin 405 TL olarak kaydedildi. Muğla, 73 bin 217 TL ile en pahalı şehir olurken, Kilis ise 15 bin 998 TL ile en ucuz şehir olarak öne çıktı. Son veriler, Muğla'da alınan bir konutun bedeliyle Kilis'te yaklaşık 4,5 ev alınabildiğini gösteriyor. Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki yükseliş devam ederken, bölgeler ve iller arasındaki fiyat farkları dikkat çekiyor. Endeksa verilerine göre, en pahalı ilk beş şehirde metrekare fiyatları 45 bin TL ile 73 bin TL arasında değişiyor. En ucuz beş şehirde ise bu aralık 16 bin TL ile 19 bin TL arasında seyrediyor.

En Pahalı Şehirler

Ağustos 2025 itibarıyla Türkiye genelinde metrekare fiyatı en yüksek olan şehirler şunlardır:

Muğla: 73 bin 217 TL

73 bin 217 TL İstanbul: 52 bin 597 TL

52 bin 597 TL Aydın: 47 bin 045 TL

47 bin 045 TL Çanakkale: 45 bin 972 TL

45 bin 972 TL İzmir: 45 bin 429 TL

45 bin 429 TL Antalya: 44 bin 618 TL

44 bin 618 TL Balıkesir: 41 bin 856 TL

41 bin 856 TL Bartın: 36 bin 371 TL

36 bin 371 TL Edirne: 36 bin 028 TL

36 bin 028 TL Kocaeli: 33 bin 806 TL

En Ucuz Şehirler

Aynı dönemde metrekare fiyatı en düşük olan şehirler ise şu şekilde sıralandı:

Kilis: 15 bin 998 TL

15 bin 998 TL Hakkari: 18 bin 029 TL

18 bin 029 TL Ağrı: 18 bin 567 TL

18 bin 567 TL Mardin: 18 bin 933 TL

18 bin 933 TL Kırıkkale: 19 bin 077 TL

19 bin 077 TL Osmaniye: 19 bin 142 TL

19 bin 142 TL Malatya: 19 bin 153 TL

19 bin 153 TL Kayseri: 19 bin 475 TL

19 bin 475 TL Adıyaman: 20 bin 027 TL

20 bin 027 TL Şanlıurfa: 20 bin 068 TL

Rakamların Anlamı