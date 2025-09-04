Gök Gürültülü Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Alarmı
Meteoroloji, 4 Eylül hava durumu raporunu yayımladı. Adana, Hatay, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Sivas, Tokat, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Rüzgarın Marmara'da kuvvetli esmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının yurdun iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Sivas ve Tokat çevreleri ile Adana'nın kuzeyi ve kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Osmaniye'nin kuzeyi ve Hatay'ın batı ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak. Özellikle Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'da ise rüzgarın zaman zaman 40-60 km/sa hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Uyarılar
- Kuvvetli Yağış Uyarısı: Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
- Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara'da rüzgarın yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önemlidir.
Bölgelere Göre Hava Durumu
Marmara
Bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli esecek.
- Çanakkale: 31°C, az bulutlu ve açık
- Edirne: 33°C, az bulutlu ve açık
- İstanbul: 30°C, az bulutlu ve açık
- Kırklareli: 30°C, az bulutlu ve açık
Ege
Bölgede hava az bulutlu ve açık geçecek.
- Afyonkarahisar: 30°C, az bulutlu ve açık
- Denizli: 38°C, az bulutlu ve açık
- İzmir: 35°C, az bulutlu ve açık
- Muğla: 35°C, az bulutlu ve açık
Akdeniz
Bölgenin doğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Adana'nın kuzey kesimleri ve kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Osmaniye'nin kuzeyi ile Hatay'ın batı ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
- Adana: 34°C, parçalı bulutlu, kuzey kesimleri ile kıyıları sağanak yağışlı
- Antalya: 33°C, az bulutlu ve açık
- Burdur: 34°C, az bulutlu ve açık
- Hatay: 32°C, parçalı ve az bulutlu, batısı yerel sağanak yağışlı
İç Anadolu
Bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak. Kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Sivas çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.
- Ankara: 27°C, parçalı ve az bulutlu
- Eskişehir: 29°C, parçalı ve az bulutlu
- Konya: 28°C, az bulutlu ve açık
- Nevşehir: 26°C, az bulutlu ve açık
Batı Karadeniz
Bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.
- Bolu: 28°C, parçalı ve az bulutlu
- Düzce: 32°C, parçalı ve az bulutlu
- Sinop: 30°C, parçalı ve az bulutlu
- Zonguldak: 27°C, parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Samsun'un doğusu ile Ordu çevrelerinde yağışlar yerel olarak kuvvetli olabilir.
- Amasya: 30°C, parçalı ve çok bulutlu
- Artvin: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- Samsun: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (doğusunda kuvvetli)
- Trabzon: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
Bölgenin kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Diğer kesimler parçalı ve az bulutlu olacak.
- Erzurum: 20°C, parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- Kars: 24°C, parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- Malatya: 32°C, parçalı ve az bulutlu
- Van: 27°C, parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Bölgede hava az bulutlu ve açık olacak.
- Diyarbakır: 36°C, az bulutlu ve açık
- Gaziantep: 37°C, az bulutlu ve açık
- Mardin: 32°C, az bulutlu ve açık
- Siirt: 36°C, az bulutlu ve açık