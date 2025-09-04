Gök Gürültülü Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Sivas ve Tokat çevreleri ile Adana'nın kuzeyi ve kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Osmaniye'nin kuzeyi ve Hatay'ın batı ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak. Özellikle Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'da ise rüzgarın zaman zaman 40-60 km/sa hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Uyarılar

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara'da rüzgarın yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önemlidir.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara

Bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli esecek.

Çanakkale: 31°C, az bulutlu ve açık

31°C, az bulutlu ve açık Edirne: 33°C, az bulutlu ve açık

33°C, az bulutlu ve açık İstanbul: 30°C, az bulutlu ve açık

30°C, az bulutlu ve açık Kırklareli: 30°C, az bulutlu ve açık

Ege

Bölgede hava az bulutlu ve açık geçecek.

Afyonkarahisar: 30°C, az bulutlu ve açık

30°C, az bulutlu ve açık Denizli: 38°C, az bulutlu ve açık

38°C, az bulutlu ve açık İzmir: 35°C, az bulutlu ve açık

35°C, az bulutlu ve açık Muğla: 35°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz

Bölgenin doğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Adana'nın kuzey kesimleri ve kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Osmaniye'nin kuzeyi ile Hatay'ın batı ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Adana: 34°C, parçalı bulutlu, kuzey kesimleri ile kıyıları sağanak yağışlı

34°C, parçalı bulutlu, kuzey kesimleri ile kıyıları sağanak yağışlı Antalya: 33°C, az bulutlu ve açık

33°C, az bulutlu ve açık Burdur: 34°C, az bulutlu ve açık

34°C, az bulutlu ve açık Hatay: 32°C, parçalı ve az bulutlu, batısı yerel sağanak yağışlı

İç Anadolu

Bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak. Kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Sivas çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Ankara: 27°C, parçalı ve az bulutlu

27°C, parçalı ve az bulutlu Eskişehir: 29°C, parçalı ve az bulutlu

29°C, parçalı ve az bulutlu Konya: 28°C, az bulutlu ve açık

28°C, az bulutlu ve açık Nevşehir: 26°C, az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz

Bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Bolu: 28°C, parçalı ve az bulutlu

28°C, parçalı ve az bulutlu Düzce: 32°C, parçalı ve az bulutlu

32°C, parçalı ve az bulutlu Sinop: 30°C, parçalı ve az bulutlu

30°C, parçalı ve az bulutlu Zonguldak: 27°C, parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Samsun'un doğusu ile Ordu çevrelerinde yağışlar yerel olarak kuvvetli olabilir.

Amasya: 30°C, parçalı ve çok bulutlu

30°C, parçalı ve çok bulutlu Artvin: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

25°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Samsun: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (doğusunda kuvvetli)

29°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (doğusunda kuvvetli) Trabzon: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Bölgenin kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Diğer kesimler parçalı ve az bulutlu olacak.

Erzurum: 20°C, parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

20°C, parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Kars: 24°C, parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

24°C, parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Malatya: 32°C, parçalı ve az bulutlu

32°C, parçalı ve az bulutlu Van: 27°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Bölgede hava az bulutlu ve açık olacak.