CHP'de kongre sürecine fren: Üç ilçede seçim iptal
CHP'de kongre sürecine fren: Üç ilçede seçim iptal
14 bin 905 hekimin görev yeri 'eş ve sağlık kurası' ile değişti
14 bin 905 hekimin görev yeri 'eş ve sağlık kurası' ile değişti
Protokol imzalandı: MÜSİAD üyelerinden evlenecek çalışanlarına destek
Protokol imzalandı: MÜSİAD üyelerinden evlenecek çalışanlarına destek
Rekabet Kurulu'ndan süt sektörüne büyük soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan süt sektörüne büyük soruşturma
KDV'de yeni düzenleme: Akaryakıtta fark kaldırıldı
KDV'de yeni düzenleme: Akaryakıtta fark kaldırıldı
Yabancılar geçen hafta 139,6 milyon dolarlık hisse sattı!
Yabancılar geçen hafta 139,6 milyon dolarlık hisse sattı!
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
İstanbul Valiliğinden tekneler ve yatlarla ilgili karar
İstanbul Valiliğinden tekneler ve yatlarla ilgili karar
Öğretmenin talebi karşısında Vali Aydoğdu gözyaşlarını tutamadı
Öğretmenin talebi karşısında Vali Aydoğdu gözyaşlarını tutamadı
KYK Yurt Ücretleri Belli Oldu
KYK Yurt Ücretleri Belli Oldu
21 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı
21 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Türk lirasıyla dış ticarette 8 aylık rekor: 944,6 milyar TL
Türk lirasıyla dış ticarette 8 aylık rekor: 944,6 milyar TL
Google servislerinde kesinti! Bakan Yardımcısı Sayan'dan açıklama
Google servislerinde kesinti! Bakan Yardımcısı Sayan'dan açıklama
Gürsel Tekin: Pazartesi günü il binasına geleceğim
Gürsel Tekin: Pazartesi günü il binasına geleceğim
Gök Gürültülü Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Alarmı
Gök Gürültülü Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Alarmı
Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne? 280 bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu
Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne? 280 bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu
Kırtasiye ürünleri denetimlerinde 15,2 milyon TL ceza kesildi
Kırtasiye ürünleri denetimlerinde 15,2 milyon TL ceza kesildi
Tabela değişti: Motorine zam geldi
Tabela değişti: Motorine zam geldi
Konut Fiyatlarında Büyük Fark: En Ucuz ve Pahalı Şehirler Listesi
Konut Fiyatlarında Büyük Fark: En Ucuz ve Pahalı Şehirler Listesi
Türkiye'de Popüler Markaların Sıfır Araç Fiyatları Açıklandı
Türkiye'de Popüler Markaların Sıfır Araç Fiyatları Açıklandı
Özel hastanelere GSS başvuruları dibe vurdu
Özel hastanelere GSS başvuruları dibe vurdu
Okula dönüş döneminde harcamalar zirveye çıkıyor
Okula dönüş döneminde harcamalar zirveye çıkıyor
Emlak vergisine standart geliyor! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı
Emlak vergisine standart geliyor! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı
Türkiye'de mobil uygulamalara siber saldırı dalgası
Türkiye'de mobil uygulamalara siber saldırı dalgası
Satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli veya hibrit
Satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli veya hibrit
Restoranda bıçaklanan savcı Ercan Kayhan hayatını kaybetti
Restoranda bıçaklanan savcı Ercan Kayhan hayatını kaybetti
İzmir'de simit zammı iddialarına Bakanlık'tan açıklama
İzmir'de simit zammı iddialarına Bakanlık'tan açıklama
Okul servislerine %50 zam talebi: Gerekçe 'triger kayışı fiyatı arttı'
Okul servislerine %50 zam talebi: Gerekçe 'triger kayışı fiyatı arttı'
Bakanlıktan rekor destek: 25 bin gence ücretsiz kurs
Bakanlıktan rekor destek: 25 bin gence ücretsiz kurs
Ana sayfaHaberler Ekonomi

KDV'de yeni düzenleme: Akaryakıtta fark kaldırıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın KDV Kanunu'nda değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni KDV düzenlemeleriyle akaryakıt ithalatındaki KDV farkı kaldırıldı, savunma ve güvenlik kurumlarının araç alımları istisna kapsamına alındı. Yatırım ve turizm teşviklerindeki KDV avantajları ise 2028'e kadar uzatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2025 15:58, Son Güncelleme : 04 Eylül 2025 15:59
Yazdır
KDV'de yeni düzenleme: Akaryakıtta fark kaldırıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde, KDV Kanunu'nda yapılan değişikliklere ilişkin uygulama usul ve esaslarına örneklerle yer verildi.

Buna göre, Milli Savunma ve İçişleri bakanlıkları ile Savunma Sanayii ve Milli İstihbarat Teşkilatı başkanlıkları, milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere taşıt teslimleri ilgili kanunda yapılan değişikliğe uygun şekilde istisna kapsamına alındı.

KDV Kanunu'nda yapılan değişikliklerle Vakıflar Genel Müdürlüğünün yönettiği ve temsil ettiği mazbut vakıfların mülkiyetindeki taşınmazların satışı ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığının arsa ve arazi teslimlerine de KDV istisnası uygulanması kararlaştırıldı.

Akaryakıtta KDV yönünden farklılık kaldırıldı

KDV Kanunu'nda yapılan değişiklikle Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca teminat karşılığı ithal edilen akaryakıt ürünlerinin ÖTV'ye ilişkin teminat tutarının da ithalatta KDV matrahına dahil olduğuna ilişkin düzenleme yapıldı.

Böylece mükelleflerin akaryakıt ürününü ithal etmeleri ile yurt içinden almaları arasında KDV ve ÖTV açısından yıllardır süregelen farklılık KDV yönünden ortadan kaldırıldı.

Savunma projelerinde araçlara istisna

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından savunma sanayisi projesi olarak onaylanarak ihracına izin verilen araçları imal eden mükelleflerin, bu imalata ilişkin mal ve hizmet alımları KDV Kanunu gereği istisna tutuldu.

Sanayi ve turizmde bazı istisnalar 2028'e kadar uzatıldı

Sanayi ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifalarında uygulanan istisnanın uygulanma süresi, Cumhurbaşkanı'na verilen yetki çerçevesinde 31 Aralık 2028'e kadar uzatıldı.

Diğer taraftan, iade hakkı doğuran işlemlerde Amortismana Tabi İktisadi Kıymet (ATİK) nedeniyle yüklenilen KDV'den iade hesabına verilecek payın hesabına ilişkin açıklamalı örneklerle farklı uygulama yapılması önlendi.

Son olarak 2 bin lira olarak uygulanmakta olan KDV iade talebinde bulunulabilecek asgari tutar 10 bin lira olarak belirlendiğinden, tebliğin ilgili bölümü karara uygun şekilde güncellendi.

Öte yandan, "Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde, 7555 sayılı Kanun ile düzenlenen ulusal güvenlik kuruluşlarının ÖTV istisnası kapsamındaki taşıt alımlarına ilişkin açıklamalar yer aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber