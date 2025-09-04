Sendikanın 'üyeleri vasıtası ile öğrendiği' düzenlemeye açılan dava süre aşımından reddedildi

Davayı süre aşımından reddeden Daire kararı onandı.

Danıştay Onikinci Dairesi süre aşımından reddetmişti

Davacı tarafından iptali istenilen düzenlemenin, 29/12/2022 tarihinde tüm taşra teşkilatına dağıtımlı olarak gönderildiği ve bu suretle ilan edildiği görüldüğünden, anılan tarihten itibaren 60 gün içerisinde dava açılması gerekirken, bu süre geçirildikten çok sonra 28/09/2023 tarihinde kayda giren dilekçe ile açılan davanın esasının, süre aşımı nedeniyle inceleme olanağı bulunmadığı gerekçesiyle, davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.

Sendika: Üyeler vasıtası ile öğrendik

Davacı Sendika tarafından, dava konusu 4924 sayılı Kanun'a Göre Görev Yapan Sözleşmeli Personelin Hizmet Hedefleri ile Sözleşme Yenilenmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın 01/01/2023 tarihinde yürürlüğe girmesine rağmen Resmi Gazete'de yayımlanmadığı, dava konusu düzenlemeden Sendikalarına üye hekimlerden istenilen savunmaya istinaden haberdar olunduğu; düzenleyici işleme karşı iptal davasının ilan edildiğinden itibaren 60 gün içinde ya da söz konusu düzenleyici işlem ilgiliye uygulandıktan sonra bu uygulama tarihinden itibaren 60 gün içinde dava açılması gerektiği ileri sürülerek Daire kararının bozulması istenilmiştir.

İDDK bu savunmayı kabul etmeyerek Daire kararını onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2024/3144

Karar No: 2025/826

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Onikinci Dairesinin 23/05/2024 tarih ve E:2023/6326, K:2024/2633 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: Davacı Sendika tarafından, 29/12/2022 tarih ve 1678 sayılı Bakanlık Oluru ile yürürlüğe giren "4924 sayılı Kanun'a Göre Görev Yapan Sözleşmeli Personelin Hizmet Hedefleri ile Sözleşme Yenilenmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın" 4. maddesinin ikinci fıkrasının iptali istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 23/05/2024 tarih ve E:2023/6326, K:2024/2633 sayılı kararıyla;

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7, 14 ve 15. maddeleri aktarıldıktan sonra;

Dosyadaki bilgi ve belgeler ile Dairelerinin 16/01/2024 tarih ve E:2023/6326 sayılı ara kararına davalı idarece verilen cevabi yazı incelendiğinde; dava konusu 4924 sayılı Kanun'a Göre Görev Yapan Sözleşmeli Personelin Hizmet Hedefleri ile Sözleşme Yenilenmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın, 29/12/2022 tarih ve 1678 sayılı Bakanlık Oluru ile yürürlüğe girdiği ve Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ... tarih ve ... sayılı yazısı ile dağıtımlı olarak tüm İl Sağlık Müdürlüklerine gönderildiği, bakılan davanın ise, 28/09/2023 tarihinde kayda giren dilekçe ile açıldığının anlaşıldığı,

Davacı tarafından iptali istenilen düzenlemenin, 29/12/2022 tarihinde tüm taşra teşkilatına dağıtımlı olarak gönderildiği ve bu suretle ilan edildiği görüldüğünden, anılan tarihten itibaren 60 gün içerisinde dava açılması gerekirken, bu süre geçirildikten çok sonra 28/09/2023 tarihinde kayda giren dilekçe ile açılan davanın esasının, süre aşımı nedeniyle inceleme olanağı bulunmadığı,

gerekçesiyle, davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı Sendika tarafından, dava konusu 4924 sayılı Kanun'a Göre Görev Yapan Sözleşmeli Personelin Hizmet Hedefleri ile Sözleşme Yenilenmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın 01/01/2023 tarihinde yürürlüğe girmesine rağmen Resmi Gazete'de yayımlanmadığı, dava konusu düzenlemeden Sendikalarına üye hekimlerden istenilen savunmaya istinaden haberdar olunduğu; düzenleyici işleme karşı iptal davasının ilan edildiğinden itibaren 60 gün içinde ya da söz konusu düzenleyici işlem ilgiliye uygulandıktan sonra bu uygulama tarihinden itibaren 60 gün içinde dava açılması gerektiği ileri sürülerek Daire kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı idare tarafından, Danıştay Onikinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ ...'UN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin kabulü ile Daire kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 17. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca davacının duruşma istemi yerinde görülmeyerek gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

29/12/2022 tarih ve 1678 sayılı Bakanlık Oluru ile yürürlüğe giren "4924 sayılı Kanun'a Göre Görev Yapan Sözleşmeli Personelin Hizmet Hedefleri ile Sözleşme Yenilenmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın" 4. maddesinin ikinci fıkrasının iptali istemiyle temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Dava açma süresi" başlıklı 7. maddesinde; "1. Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay'da ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür.

2. Bu süreler;

a) İdari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı, ...

Tarihi izleyen günden başlar.

...

4. İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. Ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabilirler. Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz." hükümlerine yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı Kanun'un yukarıda anılan 7. maddesinde; sürelerin idari uyuşmazlıklarda yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlayacağı; ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava açma süresinin ilan tarihini izleyen günden başlayacağı, ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin, uygulama işlemine dayanak teşkil eden düzenleyici işlem için öngörülen dava açma süresi geçmiş olsa dahi, düzenleyici işlem veya uygulama işlemi yahut her ikisi aleyhine birden dava açabileceği belirtilmekte olup; kanun koyucunun, düzenleyici işlemlerin mümkün olduğu kadar dava konusu edilip, yargı yerlerince hukukilik denetiminin yapılabilmesini sağlama amacını taşıdığı anlaşılmaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden, 4924 sayılı Kanun'a Göre Görev Yapan Sözleşmeli Personelin Hizmet Hedefleri ile Sözleşme Yenilenmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın 29/12/2022 tarih ve 1678 sayılı Bakanlık Oluru ile yürürlüğe girdiğinde ihtilaf bulunmamaktadır. Ancak, davacı Sendika tarafından düzenlemeden üyelerinden savunma istenilmesi şeklindeki uygulama işlemi ile haberdar olunduğu ileri sürülmekte olup davalı idarece bu durumun aksini yani düzenlemenin davacı Sendikanın daha önceki bir tarihte bilgisi dahilinde olduğuna dair somut bilgi ve belgenin dosyaya sunulmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, somut herhangi bir bilgi ve belgeye dayanılmaksızın, davalı idarenin savunması temel alınmak suretiyle davanın süre aşımı nedeniyle reddi yolunda verilen temyize konu Daire kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin kabulüne;

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle süre aşımı nedeniyle reddine ilişkin Danıştay Onikinci Dairesinin temyize konu 23/05/2024 tarih ve E:2023/6326, K:2024/2633 sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Daireye gönderilmesine,

4. Kesin olarak,14/04/2025 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.