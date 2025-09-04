Google servislerinde kesinti! Bakan Yardımcısı Sayan'dan açıklama
Altının gramı 4 bin 681 liradan işlem görüyor

Altının gramı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 681 liradan işlem görüyor.

Altının gramı 4 bin 681 liradan işlem görüyor

Altının gramı, dün günü bir önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 4 bin 710 liradan tamamlamıştı. Yeni güne satış ağırlıklı başlayan altında gram fiyatı saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 4 bin 681 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 710 liradan, cumhuriyet altını 30 bin 710 liradan satılıyor.

Altının onsu güne düşüşle başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,6 değer kaybıyla 3 bin 536 dolardan işlem görüyor.

ABD'de tarifelerin enflasyonist etkilerine yönelik soru işaretleri varlığını korurken, ülkede iş gücü talebinin azaldığına işaret eden veriler sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar daha fazla faiz indirebileceğine yönelik beklentiler arttı.

Fed'e ilişkin gevşeme ihtimallerinin artmasının yanı sıra mevcut küresel riskler ve jeopolitik endişeler başta kıymetli metaller olmak üzere varlık fiyatlarında oynaklığı artırıyor.

Bu gelişmenin yanında ABD'de bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisi ile yarın açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verisi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, verilerden alınan sinyallerin iş gücü piyasasında zayıflamaya işaret ettiğini, bu durumun da faiz indirimi beklentilerini desteklediğini belirtti.

- Altında kar satışları etkili oluyor

Para politikası alanındaki gelişmeler kıymetli metaller tarafında da yakından takip edilirken, ons altın gelen kar satışlarının etkisiyle 7 işlem günü süren yükseliş serisine ara verdi.

Altının ons fiyatı dün 3 bin 578,54 dolara çıkarak rekor kırmasının ardından yeni işlem gününde kar realizasyonlarının etkisiyle güne satıcılı başladı. Dün yüzde 0,7 yükselişle 3 bin 559 dolardan kapanan ons altın, şu sıralarda yüzde 0,6 azalışla 3 bin 536 dolardan alıcı buluyor.

Gümüşün ons fiyatı da dün 41 dolar olan kritik direnci geçmesinin ardından günü yüzde 0,8 artışla 41,2 dolardan tamamladı. Yeni işlem gününde gümüş tarafında da satıcılı seyir etkili olurken, gümüşün ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,8 düşüşle 40,9 dolar seviyesine geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 500 dolar seviyesinin destek, 3 bin 550 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

