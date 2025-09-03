Restoranda bıçaklanan savcı Ercan Kayhan hayatını kaybetti

İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki bir restoranda bugün saat 21:15 sıralarında meydana gelen olayda, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, husumetlisi olduğu iddia edilen Mustafa Can Gül (19) tarafından boğazından bıçaklandı.

İstanbul Adliyesi'nde görev yapan 58 yaşındaki Kayhan, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin çalışması ile madde bağımlısı olduğu öne sürülen şüpheli Gül, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayete ilişkin şu açıklamada bulundu.

"03.09.2025 günü saat:21.15 sıralarında Çekmeköy İlçesi Ömerli mahallesinde bulunan Yeşil Oba Et Mangal isimli işletmede, İstanbul Çağlayan Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN(E-58), önceden husumetlisi olan Mustafa Can GÜL(E-19) isimli şahıs tarafından boğazından bıçaklanmıştır.

112 ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN olay yerinde vefat etmiştir.

Şüpheli şahıs olay yerinde tarafımızca yakalanarak muhafaza altına alınmıştır."

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, olayın yaşandığı restorana gelerek konuyla ilgili bilgi aldı. Cinayetle ilgili İstanbul Valiliği'nden de bir açıklama geldi. Valilik, açıklamasında, "Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcımız Ercan KAYHAN, Çekmeköy'de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Saldırgan Mustafa Can Gül isimli şahıs olay yerinde yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Başta Savcımızın acılı ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm yargı camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Milletçe başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANININ AÇIKLAMASI: ADLİ SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ OLARAK SÜRDÜRÜLMEKTEDİR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

Bakan Tunç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Çekmeköy ilçesi Ömerli Mahallesinde bulunan bir işletmede uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Cumhuriyet Savcımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Saldırgan gözaltına alınmış olup, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir."