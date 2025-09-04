Google servislerinde kesinti! Bakan Yardımcısı Sayan'dan açıklama
Google servislerinde kesinti! Bakan Yardımcısı Sayan'dan açıklama
Tabela değişti: Motorine zam geldi

Motorine dün duyurulan zam bugün itibarıyla pompaya yansıdı. 4 Eylül 2025 Perşembe sabahından itibaren geçerli olan artışla birlikte motorin fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'de yükseldi. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı. Peki motorine kaç TL zam geldi? Motorinin litresi ne kadar oldu? İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel akaryakıt fiyatları ve motorine zammı!

Haber Giriş : 04 Eylül 2025 08:30, Son Güncelleme : 04 Eylül 2025 08:29
Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt piyasasında yön belirlemeye devam ediyor.

Dün sektör kaynaklarından alınan bilgilerle duyurulan motorin zammı, bugün pompaya yansıdı.

4 Eylül perşembe motorin zammı (Motorine kaç TL zam geldi?)

4 Eylül 2025 Perşembe gününden itibaren geçerli olan 2,10 TL'lik fiyat artışıyla motorin fiyatları 52 TL bandından 54-55 TL seviyelerine yükseldi. Benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

Güncel akaryakıt fiyatları (4 Eylül 2025)

  • İstanbul (Avrupa Yakası)
  • Benzin: 52,84 TL
  • Motorin: 54,25 TL
  • LPG: 26,51 TL
  • İstanbul (Anadolu Yakası)
  • Benzin: 52,69 TL
  • Motorin: 54,13 TL
  • LPG: 25,88 TL
  • Ankara
  • Benzin: 53,63 TL
  • Motorin: 55,19 TL
  • LPG: 26,40 TL
  • İzmir
  • Benzin: 53,95 TL
  • Motorin: 55,53 TL
  • LPG: 26,33 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplamaya ÖTV ve EPDK payı ekleniyor, ardından KDV ilavesiyle birlikte pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.

