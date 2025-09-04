Tabela değişti: Motorine zam geldi

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt piyasasında yön belirlemeye devam ediyor.

Dün sektör kaynaklarından alınan bilgilerle duyurulan motorin zammı, bugün pompaya yansıdı.

4 Eylül perşembe motorin zammı (Motorine kaç TL zam geldi?)

4 Eylül 2025 Perşembe gününden itibaren geçerli olan 2,10 TL'lik fiyat artışıyla motorin fiyatları 52 TL bandından 54-55 TL seviyelerine yükseldi. Benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

Güncel akaryakıt fiyatları (4 Eylül 2025)

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 52,84 TL

Motorin: 54,25 TL

LPG: 26,51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 52,69 TL

Motorin: 54,13 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 53,63 TL

Motorin: 55,19 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 53,95 TL

Motorin: 55,53 TL

LPG: 26,33 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplamaya ÖTV ve EPDK payı ekleniyor, ardından KDV ilavesiyle birlikte pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.