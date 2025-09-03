İzmir'de simit zammı iddialarına Bakanlık'tan açıklama
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İzmir'de simit zammı iddialarına Bakanlık'tan açıklama

Ticaret Bakanlığı, İzmir'de simit fiyatının 15 liradan 20 liraya yükseldiği ve bu artışın Bakanlığın onayıyla gerçekleştiği yönünde ifadelerin doğru olmadığını, Bakanlığın fiyatları doğrudan belirleme veya tek başına onaylama yetkisi bulunmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2025 22:06, Son Güncelleme : 03 Eylül 2025 22:09
İzmir'de simit zammı iddialarına Bakanlık'tan açıklama

Bakanlıktan 1 Eylül'de ulusal basında yer alan "İzmir'de simit zamlandı" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, haberlerde İzmir'de simit fiyatının 15 liradan 20 liraya yükseldiği ve bu artışın Bakanlığın onayıyla gerçekleştiği yönünde ifadeler kullanıldığı belirtildi.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklamaya ihtiyaç duyulduğu bildirilirken, simit fiyat tarifelerinin Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirlendiği vurgulandı.

Simit fiyatlarının belirlenme sürecine ilişkin bilgi verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Öncelikle ilgili oda yönetim kurulu, fiyat tarife teklifini hazırlar ve bağlı olduğu Birliğe sunar. Birlik, yerel düzeyde bir komisyon oluşturarak teklifi değerlendirir. Komisyon kararı, Türkiye Fırıncılar Federasyonunun görüşü alınarak Ticaret Bakanlığımıza iletilir. Bakanlığımız, talebi maliyet unsurları ve tüketici alım gücü kriterleri çerçevesinde değerlendirir. Bakanlığımızca olumsuz görüş verilmesi halinde, yeni tarife talebi gerekçeleriyle birlikte tekrar hazırlanarak görüşe sunulur. Nihai karar, birlik yönetim kurulunun onayı ile yürürlüğe girer. Bakanlığımızın fiyatları doğrudan belirleme veya tek başına onaylama yetkisi bulunmamaktadır, süreç ilgili meslek kuruluşları, birlikler ve yerel komisyonlar aracılığıyla işletilmektedir."

Açıklamada, İzmir'de simit fiyatlarının belirlenme sürecine dair de bilgi verildi.

İzmir'de hem İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği hem de İzmir Ticaret Odası tarafından 2025'te farklı tarihlerde simit fiyat tarifesi taleplerinin Bakanlığa bildirildiği aktarılan açıklamada, 8 Ağustos'ta İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin "100 gr simit 20 lira" talebini Bakanlığa ilettiği kaydedildi.

Açıklamada, Bakanlığın 22 Ağustos tarihinde yazıyla bu talebi uygun bulmadığını ilettiğini, 27 Ağustos'ta aynı Birliğin gerekçeleri ve maliyet tabloları ekli ikinci başvurusunun da değerlendirildiği ve 28 Ağustos'ta bu talebin de uygun bulunmadığının bildirildiği anlatıldı.

İzmir Ticaret Odası tarafından 12 Şubat'ta "90 gr simit 15 lira" talebinin de Bakanlığa sunulduğu hatırlatılan açıklamada, 14 Şubat'ta Bakanlıkça olumsuz görüş verildiği, 3 Mart'ta aynı odadan gelen ikinci başvurunun da değerlendirilip 5 Mart'ta talebin uygun bulunmadığının bildirildiği vurgulandı.

Basında yer alan "Ticaret Bakanlığı zam talebini onayladı" yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığımız, bugüne kadar İzmir'de simit fiyatlarının artırılmasına ilişkin tüm talepleri, maliyet unsurları ile tüketici alım gücü arasında denge kurulamadığı, fiyat artışlarının vatandaşlarımız üzerinde ek yük oluşturacağı gerekçeleriyle uygun bulmamıştır. Ayrıca İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından uygulamaya konulan tarife için İzmir Valiliği tarafından mahkemeye itiraz başvurusu yapılmıştır. Ticaret Bakanlığımız, tüketici haklarını korumak, fiyat istikrarını sağlamak, üretici ve tüketici menfaatleri arasında adil bir denge kurmak amacıyla çalışmaya devam edecektir."

