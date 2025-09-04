Konut Fiyatlarında Büyük Fark: En Ucuz ve Pahalı Şehirler Listesi
Türkiye'de Popüler Markaların Sıfır Araç Fiyatları Açıklandı
Özel hastanelere GSS başvuruları dibe vurdu
Okula dönüş döneminde harcamalar zirveye çıkıyor
Emlak vergisine standart geliyor! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı
Türkiye'de mobil uygulamalara siber saldırı dalgası
Satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli veya hibrit
Restoranda bıçaklanan savcı Ercan Kayhan hayatını kaybetti
İzmir'de simit zammı iddialarına Bakanlık'tan açıklama
Okul servislerine %50 zam talebi: Gerekçe 'triger kayışı fiyatı arttı'
Bakanlıktan rekor destek: 25 bin gence ücretsiz kurs
KVKK'den uyarı: Çocukların akıllı cihaz ayarlarını gözden geçirin
Erdoğan: Netanyahu denilen kafirin kıyamına seyirci kalamayız
Tesla Türkiye'den iş ilanı: Teknik personel ve yönetici aranıyor
Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yıl sonunda %29'un altına inecek
TBMM sınavla sözleşmeli bilişim personeli alacak
Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangını kontrol altında
70 km'de 30 kat zam: Çiftçi zarar ediyor, tüketici pahalıya yiyor
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Togg'dan yeni kampanya: Düşük peşinatla T10X V2!
28 yeni ürün taklit-tağşişli gıdalar listesine girdi
KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınav Giriş Belgeleri Açıldı
İşlenmeyen araziler kiralanacak: Çiftçiye yeni fırsat
Memur-Sen: Maaş Artışları Enflasyon Karşısında Eriyor
Önder Kahveci: Eriyen maaşlarla daha fazla yol gidilemeyeceği açıktır
Bakan Tunç: Özgür Özel'in ifadaleri çok talihsiz
İthalat 11 ay sonra geriledi: Dış ticaret açığı belli oldu!
Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklandı
Osman Kaya: Memurlarımız yoksulluk sınırının altında çalışıyor
Öğretmenlerin İkinci İl Dışı Başvurusu Başladı
Kamuoyunda emlak vergilerinin fahiş oranda yükseltilmesine yönelik tepkiler arttı. Erdoğan, 4 yıl sabit kalacak rayiç bedel çalışması yapılması için talimat verdi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 04 Eylül 2025 07:22, Son Güncelleme : 04 Eylül 2025 07:25
AK Parti'nin önceki gün yapılan MYK toplantısında belediyelerin emlak vergisinde yapmayı planladığı fahiş fiyat artışları masaya yatırıldı. Edinilen bilgilere göre MYK üyeleri vatandaştan artışlarla ilgili çok tepki geldiğini, her ilçede farklı artış oranları olduğunu, meseleye bir standardizasyon getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Artışların gerçek piyasa şartlarını yansıtmadığını belirten MYK üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, önümüzdeki dört yıl geçerli olacak rayiç bedeller için bir çalışma yapma kararı aldı. Konu kapsamlı bir şekilde araştırılacak ve elde edilecek raporlar neticesinde gerekli düzenlemeler ilerleyen günlerde hayata geçirilecek.

KİRADA AB BİRİNCİSİYİZ

Toplantıda Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci de bir sunum yaptı. Sunumda, gıda ulaştırma ve kira fiyatlarının enflasyon sepetinin yüzde 55'ini oluşturduğu tespiti yapıldı. Bu fiyatlardaki hareketliliğin, hissedilen enflasyonu hızlı etkilediği belirtildi. Gelir seviyesi düşük kesimlerin bu değişimleri daha sert hissettiği kaydedildi. Sunumda et fiyatlarına da dikkat çekildi. 2021'den günümüze yaklaşık 6 kat artış yaşandığı, tarımsal girdi fiyatlarının da aynı oranda yükseldiği ifade edildi. Türkiye'nin kira enflasyonunda yüzde 45 ile Avrupa'da ilk sırada olduğu, ikinci sıradaki Karadağ'ın yüzde 19'da kaldığı belirtildi.

SÜRECİ ÖNEMSİYORUZ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Gazze için yapılması gerekenlerin belli olduğunu ama Batılı birçok devletin İsrail'i desteklemesinden ötürü yapılamadığını, katliamın son bulması için uluslararası toplumun baskısını artırması gerektiğine dikkat çekti.

Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili ise süreci yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan "Hem Meclis'te kurulan komisyonu hem de Suriye'de yaşananları dikkatle takip ediyoruz. Komisyon işini yapıyor. Süreçte odak kaybı yaşanmaması gerekli. Sürecin nihayete erdirilmesini önemsiyoruz" dedi.

BOŞLUK BIRAKMAMALIYIZ

Erdoğan, MYK üyelerine hem sahada hem medyada görünür olmaları konusunda da uyarılarda bulundu. Algının gerçeğin önüne geçtiği bir dünyada yaşandığına dikkat çeken Erdoğan "İletişimimizi hem sosyal medyada hem konvansiyonel medyada hem de vatandaşla ilişkide iyi yürütmeliyiz. Çok daha fazla görünürlük sağlamalı ve boşluk bırakmamalıyız" ifadelerini kullandı.


