Kasapta akılalmaz düzenek: Bozuk etleri vatandaşa yedirmiş

İzmir'de simit zammı iddialarına Bakanlık'tan açıklama
İzmir'de simit zammı iddialarına Bakanlık'tan açıklama
Dof Robotics Halka Arz Oluyor
Dof Robotics Halka Arz Oluyor
Sponsorlu İçerik
Okul servislerine %50 zam talebi: Gerekçe 'triger kayışı fiyatı arttı'
Okul servislerine %50 zam talebi: Gerekçe 'triger kayışı fiyatı arttı'
Bakanlıktan rekor destek: 25 bin gence ücretsiz kurs
Bakanlıktan rekor destek: 25 bin gence ücretsiz kurs
KVKK'den uyarı: Çocukların akıllı cihaz ayarlarını gözden geçirin
KVKK'den uyarı: Çocukların akıllı cihaz ayarlarını gözden geçirin
Erdoğan: Netanyahu denilen kafirin kıyamına seyirci kalamayız
Erdoğan: Netanyahu denilen kafirin kıyamına seyirci kalamayız
Tesla Türkiye'den iş ilanı: Teknik personel ve yönetici aranıyor
Tesla Türkiye'den iş ilanı: Teknik personel ve yönetici aranıyor
Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yıl sonunda %29'un altına inecek
Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yıl sonunda %29'un altına inecek
TBMM sınavla sözleşmeli bilişim personeli alacak
TBMM sınavla sözleşmeli bilişim personeli alacak
Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangını kontrol altında
Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangını kontrol altında
70 km'de 30 kat zam: Çiftçi zarar ediyor, tüketici pahalıya yiyor
70 km'de 30 kat zam: Çiftçi zarar ediyor, tüketici pahalıya yiyor
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Togg'dan yeni kampanya: Düşük peşinatla T10X V2!
Togg'dan yeni kampanya: Düşük peşinatla T10X V2!
28 yeni ürün taklit-tağşişli gıdalar listesine girdi
28 yeni ürün taklit-tağşişli gıdalar listesine girdi
KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınav Giriş Belgeleri Açıldı
KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınav Giriş Belgeleri Açıldı
İşlenmeyen araziler kiralanacak: Çiftçiye yeni fırsat
İşlenmeyen araziler kiralanacak: Çiftçiye yeni fırsat
Memur-Sen: Maaş Artışları Enflasyon Karşısında Eriyor
Memur-Sen: Maaş Artışları Enflasyon Karşısında Eriyor
Önder Kahveci: Eriyen maaşlarla daha fazla yol gidilemeyeceği açıktır
Önder Kahveci: Eriyen maaşlarla daha fazla yol gidilemeyeceği açıktır
Bakan Tunç: Özgür Özel'in ifadaleri çok talihsiz
Bakan Tunç: Özgür Özel'in ifadaleri çok talihsiz
İthalat 11 ay sonra geriledi: Dış ticaret açığı belli oldu!
İthalat 11 ay sonra geriledi: Dış ticaret açığı belli oldu!
Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklandı
Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklandı
Osman Kaya: Memurlarımız yoksulluk sınırının altında çalışıyor
Osman Kaya: Memurlarımız yoksulluk sınırının altında çalışıyor
Öğretmenlerin İkinci İl Dışı Başvurusu Başladı
Öğretmenlerin İkinci İl Dışı Başvurusu Başladı
Eylül ayı kira artış oranı ne oldu?
Eylül ayı kira artış oranı ne oldu?
CHP'li Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine operasyon
CHP'li Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine operasyon
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
Taşıt Kredisi Faizlerinde Yeni İndirim: En Uygun Bankalar Hangileri?
Taşıt Kredisi Faizlerinde Yeni İndirim: En Uygun Bankalar Hangileri?
Rayiçler artsın ama vergi ve harç düşsün
Rayiçler artsın ama vergi ve harç düşsün
Birçok İlde Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Bekleniyor
Birçok İlde Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Bekleniyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kasapta akılalmaz düzenek: Bozuk etleri vatandaşa yedirmiş

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde zabıta ekiplerinin yaptığı denetimde bozuk etleri vatandaşa yedirmek için özel düzenek kurduğu tespit edilen kasap mühürlendi. Kasabın gıda dolandırıcılığı için kurduğu düzenek ise mide bulandırdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2025 22:28, Son Güncelleme : 03 Eylül 2025 22:25
Yazdır
Kasapta akılalmaz düzenek: Bozuk etleri vatandaşa yedirmiş

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri, halkın sağlığını ve hijyen kurallarını hiçe sayan işletmelere yönelik denetim yaptı. Tarım il müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği 75. Yıl Mahallesi'ndeki denetimler çerçevesinde bir kasap dükkanına baskın yapıldı. Ekiplerin kasapta yaptığı incelemede akılalmaz bir düzenek tespit edildi.

Söz konusu kasabın et çekme makinesinin olduğu bölüme özel bir düzenek kurarak temiz etleri gizli bölmeye gönderdiği, bozuk etleri ise çekerek vatandaşlara yedirdiği tespit edildi. Mide bulandıran o onlar ise zabıta ekipleri tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Halkımızın sağlığına tuzak kuran kasabı mühürledik"

Yapılan denetimlerin ardından hijyen kurallarını hiçe sayan ve vatandaşa bozuk et yedirdigi tespit edilen kasap dükkanı, zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Halkımızın sağlığına tuzak kuran kasabı mühürledik. Bu gördüğünüz düzenek bir kasap dükkanına ait. Temiz eti gizli bir bölmeye gönderip, bozulmuş ve pislenmiş etleri makineyle vatandaşa sunuyor. Zabıta ekiplerimiz ve Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiğimiz denetimde, bu vicdansızlığı tespit ettik. Bu sadece bir işletmeye müdahale değil, halkımızın sağlığına sahip çıkma kararlılığıdır. Kim olursa olsun, bu vicdansızlığa asla göz yummayız. Denetimlerimiz artarak sürecek" ifadelerine yer verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber