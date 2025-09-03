Türkiye'de mobil uygulamalara siber saldırı dalgası
Satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli veya hibrit
Restoranda bıçaklanan savcı Ercan Kayhan hayatını kaybetti
İzmir'de simit zammı iddialarına Bakanlık'tan açıklama
Okul servislerine %50 zam talebi: Gerekçe 'triger kayışı fiyatı arttı'
Bakanlıktan rekor destek: 25 bin gence ücretsiz kurs
KVKK'den uyarı: Çocukların akıllı cihaz ayarlarını gözden geçirin
Erdoğan: Netanyahu denilen kafirin kıyamına seyirci kalamayız
Tesla Türkiye'den iş ilanı: Teknik personel ve yönetici aranıyor
Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yıl sonunda %29'un altına inecek
TBMM sınavla sözleşmeli bilişim personeli alacak
Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangını kontrol altında
70 km'de 30 kat zam: Çiftçi zarar ediyor, tüketici pahalıya yiyor
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Togg'dan yeni kampanya: Düşük peşinatla T10X V2!
28 yeni ürün taklit-tağşişli gıdalar listesine girdi
KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınav Giriş Belgeleri Açıldı
İşlenmeyen araziler kiralanacak: Çiftçiye yeni fırsat
Memur-Sen: Maaş Artışları Enflasyon Karşısında Eriyor
Önder Kahveci: Eriyen maaşlarla daha fazla yol gidilemeyeceği açıktır
Bakan Tunç: Özgür Özel'in ifadaleri çok talihsiz
İthalat 11 ay sonra geriledi: Dış ticaret açığı belli oldu!
Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklandı
Osman Kaya: Memurlarımız yoksulluk sınırının altında çalışıyor
Öğretmenlerin İkinci İl Dışı Başvurusu Başladı
Eylül ayı kira artış oranı ne oldu?
CHP'li Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine operasyon
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Motorine zam bekleniyor
Taşıt Kredisi Faizlerinde Yeni İndirim: En Uygun Bankalar Hangileri?
Türkiye otomotiv pazarında elektrikli ve hibrit araçların payı yüzde 44,4'e yükseldi. Satılan her 10 otomobilden 4'ü artık elektrikli veya hibrit.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2025 23:17, Son Güncelleme : 03 Eylül 2025 23:17
Türkiye otomobil pazarında elektrikli araçların yükselişi devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2025'in ocak-ağustos döneminde tam elektrikli ve uzatılmış menzil dahil elektrikli otomobil satışları yüzde 18,5 pazar payına ulaştı. Satış adedi ise 120 bin 857 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde toplam otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 8,05 artışla 654 bin 413'e, hafif ticari araç satışları ise yüzde 4,1 yükselişle 162 bin 932'ye çıktı.

Benzinli ve dizel geriledi, hibrit ve elektrikli uçuşa geçti

Ocak-ağustos döneminde benzinli otomobil satışları yüzde 21,5, dizeller yüzde 21,7 geriledi. Buna karşılık hibrit otomobil satışları yüzde 80,9, tam elektrikli otomobil satışları yüzde 154,4 arttı.

Benzinli araçların pazar payı geçen yılki yüzde 64,1'den yüzde 46,5'e gerilerken, dizelin payı yüzde 8'e düştü. Tam elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 7,8'den yüzde 18,3'e, hibritlerin payı ise yüzde 15,7'den yüzde 26,3'e yükseldi.

Her 10 araçtan 4'ü elektrikli veya hibrit

Elektrikli motor barındıran tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit araçların toplam satışı 293 bin 223 oldu. Böylece otomotiv pazarının yüzde 44,4'ünü elektrikli motorlu araçlar oluşturdu.

Hibritler içinde plug-in hibrit otomobiller 31 bin 975 satışla yüzde 4,9 paya ulaştı. Bu segmentteki artış geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1266,5 oldu.

Sadece ağustos ayında ise 17 bin 480 tam elektrikli otomobil satıldı. Bu rakam, aylık bazda yüzde 21,3 pazar payına karşılık geldi. Aynı ayda satılan 19 bin 2 hibrit araç ise yüzde 23,1'lik pay elde etti.

