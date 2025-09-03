Satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli veya hibrit

Türkiye otomobil pazarında elektrikli araçların yükselişi devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2025'in ocak-ağustos döneminde tam elektrikli ve uzatılmış menzil dahil elektrikli otomobil satışları yüzde 18,5 pazar payına ulaştı. Satış adedi ise 120 bin 857 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde toplam otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 8,05 artışla 654 bin 413'e, hafif ticari araç satışları ise yüzde 4,1 yükselişle 162 bin 932'ye çıktı.

Benzinli ve dizel geriledi, hibrit ve elektrikli uçuşa geçti

Ocak-ağustos döneminde benzinli otomobil satışları yüzde 21,5, dizeller yüzde 21,7 geriledi. Buna karşılık hibrit otomobil satışları yüzde 80,9, tam elektrikli otomobil satışları yüzde 154,4 arttı.

Benzinli araçların pazar payı geçen yılki yüzde 64,1'den yüzde 46,5'e gerilerken, dizelin payı yüzde 8'e düştü. Tam elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 7,8'den yüzde 18,3'e, hibritlerin payı ise yüzde 15,7'den yüzde 26,3'e yükseldi.

Her 10 araçtan 4'ü elektrikli veya hibrit

Elektrikli motor barındıran tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit araçların toplam satışı 293 bin 223 oldu. Böylece otomotiv pazarının yüzde 44,4'ünü elektrikli motorlu araçlar oluşturdu.

Hibritler içinde plug-in hibrit otomobiller 31 bin 975 satışla yüzde 4,9 paya ulaştı. Bu segmentteki artış geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1266,5 oldu.

Sadece ağustos ayında ise 17 bin 480 tam elektrikli otomobil satıldı. Bu rakam, aylık bazda yüzde 21,3 pazar payına karşılık geldi. Aynı ayda satılan 19 bin 2 hibrit araç ise yüzde 23,1'lik pay elde etti.