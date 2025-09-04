Protokol imzalandı: MÜSİAD üyelerinden evlenecek çalışanlarına destek

CHP'de kongre sürecine fren: Üç ilçede seçim iptal
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş; "Bu protokol, MÜSİAD üyesi işverenlerin, evlenecek çalışanlarına üç net asgari ücret, çocuk sahibi olacaklara ise iki net asgari ücret desteğinde bulunmasını sağlayacak. Bu işbirliği, iş dünyasında aile dostu ekosistemi bir kültür haline getirmek için kıymetli bir adım olacak. Bu çalışma, iş dünyası için aileyi önceleyen örnek bir modeldir" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2025 16:23, Son Güncelleme : 04 Eylül 2025 16:25
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) arasında "Aile Dostu İş Yeri Projesi İşbirliği Protokolü" imzalandı.

MÜSİAD'ın Bakırköy'deki genel merkezinde düzenlenen imza törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ile dernek üyesi iş insanları katıldı.

Törende konuşan Bakan Göktaş bu işbirliğiyle hem ailelerin hem de Türkiye'nin geleceğine değerli bir yatırım yaptıklarını belirterek, sürece katkı sunanlara teşekkür etti.

"2025 Aile Yılı" ile birlikte aile dostu ekosistemi sosyal politikalarının temeli haline getirmek için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak, 'Güçlü Aile, Güçlü Toplum, Güçlü Türkiye' hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında oluşturulan Nüfus Politikaları Kurulumuz çatısı altında ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla işbirliğinde aile ve nüfus politikalarını bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, özellikle mevzuatta aileyi önceleyen düzenlemeler üzerinde çalışmalar yürüttüklerinin altını çizerek, "Yerelde, belediyelerimiz, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği içinde aile dostu hizmetleri artırıyoruz. Gaziantep'ten başlattığımız aile dostu park ve iş yerlerini bütün Türkiye'de yaygınlaştırıyoruz. Bununla birlikte 166 belediye aktif olarak Aile Yılı'na özgü çalışmalar yürütüyor. Diğer yandan, evlenecek gençlerimize ve çocuk sahibi olmak isteyen ailelere çeşitli teşvikler sunuyoruz." diye konuştu.

İş dünyasının desteğini alarak, Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran gençlerin yuva kurmalarına destek olmaya devam ettiklerini aktaran Göktaş, "Bu kapsamda ulusalda 42 marka, yerelde ise 1366 kurum ile genç çiftlerimizin yüzde 40'a varan indirimlerden ve desteklerden faydalanmasını sağladık. İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelgeyle evlenecek gençlere düğün ve nikah merasimleri için kamuya ait sosyal tesislerin tahsis edilmesini sağladık. Bunun yanı sıra çeşitli etkinlik ve farkındalık çalışmalarıyla toplumun tüm kesimlerine aile değerlerimizin gücünü hatırlatıyoruz." açıklamalarında bulundu.

Bakan Göktaş, aile içi iletişimi güçlendirecek programlarla eşler ve ebeveyn-çocuk ilişkilerini daha sağlıklı hale getirdiklerini, her türlü riske karşı aileyi koruyacak önlemler alarak aileleri daha dirençli ve güçlü kıldıklarını, söyleşilerden seminerlere, atölyelerden dijital detoks kamplarına kadar 9 bin 978 etkinlikle her yaştan vatandaşa ulaştıklarını anlattı.

Tüm paydaşlarıyla dinamik nüfus yapısını korunmak ve aileyi güçlendirmek amacıyla işbirliklerini güçlendirdiklerini belirten Göktaş, imzalayacakları protokolün, aile dostu ekosistemin Türkiye genelinde yaygınlaşmasına öncülük edeceğine inandığını dile getirdi.

- "Projeden 300 bin çalışan doğrudan faydalanacak"

Bakan Göktaş, MÜSİAD ile birlikte yürütecekleri "Aile Dostu İş Yeri Projesi"nin iş ve aile yaşamı arasında denge kurulmasını ve aile yapısının sağlıklı gelişimini destekleyen bir çalışma olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"1025 firmanın dahil olduğu bu projeden Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizden toplam 300 bin çalışan doğrudan faydalanacak. Bu protokol, MÜSİAD üyesi işverenlerin, evlenecek çalışanlarına üç net asgari ücret, çocuk sahibi olacaklara ise iki net asgari ücret desteğinde bulunmasını sağlayacak. Bu işbirliği, iş dünyasında aile dostu ekosistemi bir kültür haline getirmek için kıymetli bir adım olacak. Bu çalışma, iş dünyası için aileyi önceleyen örnek bir modeldir. Temennimiz, bu örnek modelin tüm iş dünyasında katılımı ve katkısıyla aile dostu ekosistemin kökleşmesidir."

Bu adımın sadece ekonomik bir katkı değil aynı zamanda iş dünyasının aile kurumuna verdiği önemin de somut bir göstergesi olduğunu belirten Göktaş, "Evlenecek gençlerimizin yuvalarını sağlam temeller üzerine kurmalarına destek olmak bizim için temel önceliktir. Yeni doğan çocukların ailelerine umut ve güç katmak geleceğimiz için yapılan en değerli yatırımdır. 2026-2035 dönemini kapsayan 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' kapsamında uzun vadeli aile ve nüfus politikalarıyla el birliğiyle güçlü bir toplum inşa edeceğiz." şeklinde konuştu.

- "Burada atılan imza, o gözlerdeki kaygıyı sevince dönüştürmek üzere planlanmıştır"

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ise güçlü ailenin, güçlü toplumun temeli, güçlü toplumun da güçlü devletin sigortası olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" olarak ilan ettiğini hatırlatan Özdemir, "Buradan bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı'mıza aileyi, devlet politikalarının tam da merkezine taşıyan öncü iradesi için MÜSİAD üyeleri adına şükranlarımı sunuyorum. Bizler MÜSİAD üyeleri olarak bu vizyonun gönüllü taşıyıcılarıyız." dedi.

Özdemir, "Bazen çalışma arkadaşlarınızın gözlerine baktığınızda, 'Eşim doğum yapacak acaba masraflarını karşılayabilir miyiz?' telaşı görürsünüz. Ya da yeni evlenecek bir gence baktığınızda 'Acaba yuvamı nasıl kurarım?' kaygısı duyduğunu hissedersiniz. İşte bugün burada atılan imza, o gözlerdeki kaygıyı sevince o yüreklerdeki endişeyi ise huzura dönüştürmek üzere planlanmıştır." diye konuştu.

Protokolün "Aile Yılı" vizyonunun sahadaki en güçlü uygulamalarından biri olduğunu anlatan Özdemir, şunları dile getirdi:

"Yaklaşık 3 haftada gerçekleştirdiğimiz kampanyaya 1025 MÜSİAD şirketi güçlü bir geri dönüş yaptı. Vaktimiz biraz daha olsaydı bu sayıyı arttırabilirdik. Daha da artıracağız, kampanyayı sonuçlandırmış değiliz. Bu 1025 şirketimizin bünyesinde 300 bini aşkın çalışan bulunuyor. Bu firmalar personellerin içerisinde yeni evlenecek olan çalışanlarına 3 asgari ücret, yeni evladı olan çalışanlarına ise 2 asgari ücret hibe desteği verecekler ve aileyi sadece sözde değil fiilen koruduklarını ortaya koyacaklar." açıklamalarında bulundu.

Konuşmaların ardından Göktaş ile Özdemir, işbirliği protokolünü imzaladı.

Tören, projeye en fazla üyesiyle katılım sağlayan MÜSİAD şube başkanlarına plaket takdim edilmesi ve aile fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

