Bolu'da yaylada 12 yapı küle döndü: Kundaklama şüphesi

Yangın, saat 16.00 sıralarında Aşağı Soku Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ahşap yapıların bulunduğu alanda hızla yayıldı. Yangında 4 ev, 4 samanlık ve 4 ahır alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alınırken, olayda can kaybı yaşanmadı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeniyle alakalı kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.