Ordu'da çıkan silahlı kavgada 2 kardeş öldü

Aydıntepe Mahallesi Zembek mevkisinde Mehmet ve kardeşi Hasan B. ile H.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.T, tabancayla iki kardeşe ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 2 kardeşin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

- Tartışmanın su borusu nedeniyle çıktığı bildirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, su borusu nedeniyle çıkan tartışmada iki kardeşin, H.T. (68) tarafından tabanca ile vurularak hayatını kaybettiği belirtildi.

H.T'nin olay yerinden firar ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT, istihbarat unsurları, Jandarma Asayiş Timleri, Komando Timleri ve iz takip köpek unsurlarının müşterek çalışması sonucu olay yerine yaklaşık 4-5 kilometre uzaklıkta ormanlık alan içerisinde silahı ile kaçarken sağ olarak yakalanmıştır. Şüpheli şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınmış olup, olay ile ilgili adli soruşturma başlatılmıştır."