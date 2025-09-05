Ankara'nın beklediği proje: Havalimanı metrosuna ilk kazma vuruluyor
Yayladaki 12 yapının zarar gördüğü yangını damat çıkarmış

Bolu'da yaylada 4 ev, 4 samanlık ve 4 ahırın yandığı yangının kundaklama sonucu çıktığı tespit edildi. Kayınpederine ait evi ateşe verdiği belirlenen Harun Y.'nin yakalanması için jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor.

Aladağlar'daki Aşağısoku Yaylası'nda Hayati Ç.'ye ait evde, dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler 4 ev, 4 ahır ve 4 samanlığa sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, 12 yapı ise kullanılamaz hale geldi.

DAMAT KUNDAKÇI ÇIKTI

Jandarma ekiplerinin incelemesinde yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Yapılan araştırmada, evi Hayati Ç.'nin damadı Harun Y.'nin kundakladığı tespit edildi. Harun Y.'nin yaylaya geldiği otomobildeki 1'i kadın 2 kişi de Anadolu Otoyolu'nda yakalanıp, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. 2 şüphelinin jandarmada verdikleri ifadede, yangını Harun Y.'nin çıkardığını ve kendisini otoyolda araçtan indirdiklerini söylediği öğrenildi. Kaçan Harun Y.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (

