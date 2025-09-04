MÜSİAD'dan evlenecek ve çocuk sahibi olacak çalışanlarına teşvik
Adli Olaylar

Kestiği ağacın altında kalıp, öldü

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, kestiği ağacın altında kalan Kahraman Demirkıran (25) hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Eylül 2025 22:58, Son Güncelleme : 04 Eylül 2025 23:03


Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hamidiye köyünde meydana geldi. Kahraman Demirkıran, motorla kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Demirkıran, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirkıran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kahraman Demirkıran'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

