Kestiği ağacın altında kalıp, öldü

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hamidiye köyünde meydana geldi. Kahraman Demirkıran, motorla kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Demirkıran, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirkıran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kahraman Demirkıran'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.