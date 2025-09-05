Ankara'da trafikteki baltalı saldırıda sanık: Korkutmak amacıyla yaptım

Trafikte çıkan kavgalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor...

Geçtiğimiz aylarda Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşanan olayda ise, Veysel Keskin ile oğlu Turgay Keskin, trafikte önünü kestikleri araca balta ile saldırmıştı.

Sanıkların yargılanmasına başlandı.

"SELEKTÖR ATTILAR, BENDEN YOL İSTEDİKLERİNİ DÜŞÜNEREK YOL VERDİM"

Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar Veysel Keskin, Turgay Keskin ve mağdur Alperen Y. katıldı.

Mahkeme başkanı kimlik kontrolü yapmasının ardından Alperen Y.'ye söz verdi.

Olay günü hastaneye gittiğini anlatan Alperen Y., şu ifadelerde bulundu:

Biz tahrik etmedik. Sol şeritten sağ şeride geçiyorduk. Yolumuzda gidiyorduk. Bana dur dur işareti yaptılar. Selektör attılar, ben de yol istediklerini düşünerek yol verdim, ancak önümüzü kestiler. Oğlu benim olduğum tarafa geldi, konuşmaya çalışırken babası bize saldırdı. Baltayı görünce de ben gaza bastım, balta aracın kaportasına geldi. Bu araç şirkete aitti, bu nedenle işten ayrılmak zorunda kaldım şikayetim devam ediyor.

"TAHRİK ALTINDA, AİLEME BİR ZARAR GELİR DİYE BALTAYI ALDIM"

Sanık Turgay Keskin ise yolda seyir halindeyken Alperen Y.'nin aracı üzerlerine sürdüğünü iddia ederek, "Bizi tahrik ettiler jandarmayı, 112'yi aradık, muhatap bulamadık. Tahrik altında, aileme bir zarar gelir diye baltayı aldım. Çok pişmanım. Ben korkutmak amacıyla baltayı aldım. Vurmak amacıyla almadım." beyanına yer verdi.

"KASITLI OLARAK OĞLUM BALTAYI VURMADI"

Sanık Veysel Keskin ise şahısları tanımadığını aracı kendilerinin üzerine sürdüğünü iddia ederek, şöyle dedi:

Olay yerinde 112'yi aradım. Kişilerin plakasını verdim. Arabayı durdurmadım. Yol tıkandı durduk. Beni tahrik ettiler. Ben araçtan inerek cama vurdum 'benimle bir sıkıntınız mı var' diye, ben kişileri tanımam memleketime gidiyordum. Oğlumu da baltayı alması için ben yönlendirmedim. Kasıtlı olarak oğlum baltayı vurmadı. Diğer araç sürücüsü üzerine sürünce oğlum yere düştü, balta araca denk geldi.

SANIKLARIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Sanık ve mağdur beyanlarının ardından Cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumu gerekçesiyle sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedilmesini talep etti.

Mütalaa sonrası söz verilen Veysel Keskin, şu ifadelere yer verdi:

Benim kişilerle bir sorunum yok. Beni tahrik ettiler. Ben kaçmadım. Evime döndüm. Polisler beni aradı evime geldiler, ben de baltayı teslim ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum.

Turgay Keskin ise suçlamaları kabul etmeyerek, şahısları plakayı alabilmek için takip ettiklerini iddia etti.

NE OLMUŞTU

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 1 Ağustos'ta Ankara Çevre Yolu Keçiören-Yozgat Bulvarı bağlantısında gece saatlerinde gerçekleşen olayda; Veysel Keskin ile oğlu Turgay Keskin, Alperen Y. yönetimindeki aracın önünü kesip araçtan inmesini istedi.

Alperen Y. ve yanındaki arkadaşı kapıları kilitledi ve dışarıya çıkmadı.

Şüpheliler, aracın bagajından aldıkları baltayla Alperen Y.'nin aracına birden fazla kez vurdu.

ŞÜPHELİLERİN SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Olay yerinden kaçan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ile Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüpheliler Veysel Keskin'in 6, Turgay Keskin'in ise 3 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlendi.

BALTAYLA ARACIN SAĞ KAPISININ CAMINA VURDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

İddianameye göre, meydana gelen olayda, şüpheli Veysel Keskin ve oğlu Turgay Keskin, trafikte tartıştıkları Alperen Y. ve Emirhan K.'nin bulunduğu araca saldırdı.

Turgay Keskin, araçlarının bagajında bulunan baltayı alarak müştekilerin aracının ön camına vurdu.

Şüphelilerin saldırılarına devam edeceğini anlayan müşteki Alperen Y., aracıyla olay yerinden uzaklaşmak istedi.

7'ŞER YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMALARI TALEBİ

Bu sırada Turgay Keskin, yeniden baltayla aracın sağ kapısının camına vurdu.

Her iki şüphelinin de suçun işlenişinde ortak hakimiyetleri olduğu ve 'müşterek fail' kabul edildiği belirtilen iddianamede, sanıkların 'Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit' suçundan 7'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.



