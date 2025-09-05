Elazığ'da dilenci operasyonu: 10 şahıs yakalandı
Kentte zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen dilenci operasyonunda haksız kazanç sağlayan 10 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2025 15:28, Son Güncelleme : 05 Eylül 2025 15:28
Türkiye genelinde, vatandaşların duygularını istismar eden dilencilerle mücadele devam ediyor.
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.
10 DİLENCİ YAKALANDI
Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cuma namazı öncesi cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı.
Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan 10 dilenci, Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.
BİN 740 LİRA ELE GEÇİRİLDİ
Müdürlükte üst araması yapılan dilencilerde bin 740 lira da para ele geçirildi.
Dilencilere ekipler tarafından işlem yapıldı.