Elazığ'da dilenci operasyonu: 10 şahıs yakalandı

Türkiye genelinde, vatandaşların duygularını istismar eden dilencilerle mücadele devam ediyor.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

10 DİLENCİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cuma namazı öncesi cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı.

Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan 10 dilenci, Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.

BİN 740 LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Müdürlükte üst araması yapılan dilencilerde bin 740 lira da para ele geçirildi.

Dilencilere ekipler tarafından işlem yapıldı.