İstanbul'da pazartesi günü toplu ulaşım ücretsiz olacak

Ankara'nın beklediği proje: Havalimanı metrosuna ilk kazma vuruluyor
Ankara'nın beklediği proje: Havalimanı metrosuna ilk kazma vuruluyor
YSK'dan karar çıktı: CHP ilçe kongreleri devam edecek
YSK'dan karar çıktı: CHP ilçe kongreleri devam edecek
YÖK'ten yurt dışında okumak isteyen öğrencilere 'denklik' uyarısı
YÖK'ten yurt dışında okumak isteyen öğrencilere 'denklik' uyarısı
MEB'den öğrenci farklılıklarına özel kılavuz kitap seti
MEB'den öğrenci farklılıklarına özel kılavuz kitap seti
Başkomiser, evinde gördüğü jandarma personelini öldürdü
Başkomiser, evinde gördüğü jandarma personelini öldürdü
Ekonomistlerden ortak tahmin: Faiz yüzde 41'e inecek
Ekonomistlerden ortak tahmin: Faiz yüzde 41'e inecek
KDK müdahale etti: Kurum kimliklerinde kişisel bilgiler gizlenecek
KDK müdahale etti: Kurum kimliklerinde kişisel bilgiler gizlenecek
2025'in en çok satılan otomobilleri açıklandı
2025'in en çok satılan otomobilleri açıklandı
Kanseri yenen hemşire, aracıyla Ankara turu attı
Kanseri yenen hemşire, aracıyla Ankara turu attı
'Yenidoğan çetesi' davası devam ediyor
'Yenidoğan çetesi' davası devam ediyor
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
Gürsel Tekin: Göreve başladık
Gürsel Tekin: Göreve başladık
Bakan Tekin: Kimse 'kayıt için para istiyorlar' diyemez
Bakan Tekin: Kimse 'kayıt için para istiyorlar' diyemez
Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Özel okul zammında hesap değişti
Özel okul zammında hesap değişti
Körfezray Metrosu'nun temeli yarın atılacak
Körfezray Metrosu'nun temeli yarın atılacak
İstanbul'da 5 Yeni KYK Yurdu Öğrencileri Bekliyor
İstanbul'da 5 Yeni KYK Yurdu Öğrencileri Bekliyor
Sosyal medyada 'tetikçi' aranıyor! Kundaklama 10 bin, cinayet 300 bin lira...
Sosyal medyada 'tetikçi' aranıyor! Kundaklama 10 bin, cinayet 300 bin lira...
BTK'dan e-imza iddialarına ilişkin açıklama
BTK'dan e-imza iddialarına ilişkin açıklama
Gram altın rekor kırdı: İşte altın fiyatları
Gram altın rekor kırdı: İşte altın fiyatları
Öğrenci göçüyle kirada mahalleler arası uçurum
Öğrenci göçüyle kirada mahalleler arası uçurum
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 25 kişiye tahliye
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 25 kişiye tahliye
İmzalar atıldı! Evlenene üç asgari ücret hediye
İmzalar atıldı! Evlenene üç asgari ücret hediye
Yedi liseliden sadece biri üniversiteli oldu
Yedi liseliden sadece biri üniversiteli oldu
DMM'den İsrail basınındaki 'suikast' iddialarına yalanlama
DMM'den İsrail basınındaki 'suikast' iddialarına yalanlama
Üniversitede sahte Sayıştay denetçisi skandalı: Günlerce hastaneyi denetledi
Üniversitede sahte Sayıştay denetçisi skandalı: Günlerce hastaneyi denetledi
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu!
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu!
CHP'nin İstanbul'da 6 ilçedeki kongreleri durduruldu
CHP'nin İstanbul'da 6 ilçedeki kongreleri durduruldu
Orta Vadeli Program çalışmalarında sona yaklaşıldı
Orta Vadeli Program çalışmalarında sona yaklaşıldı
YSK, CHP'nin 'kongre başvurusu'nu yarın görüşecek
YSK, CHP'nin 'kongre başvurusu'nu yarın görüşecek
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İstanbul'da pazartesi günü toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlayacağı 8 Eylül Pazartesi günü 06.00 ila 16.00 saatlerinde toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2025 16:11, Son Güncelleme : 05 Eylül 2025 17:02
Yazdır
İstanbul'da pazartesi günü toplu ulaşım ücretsiz olacak

İBB'den yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlayacak olmasıyla ilgili bir takım kararlar alındı.

Bu kapsamda, okulların açılacağı pazartesi günü 06.00 ila 16.00 saatlerinde İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

Okulların açılması ve kış sefer planına geçişle birlikte toplu ulaşımda sefer artışları yaşanacak.

Kentteki trafik yoğunluğun azaltılması için zabıta ekipleri, trafik denetimi ve yönlendirmesi yapacak.

Okul servis araçları, İSPARK'ın 112 otoparkını ilk gün ücretsiz kullanabilecek.

İBB ayrıca 6-7 Eylül'de Saraçhane'deki 50. Yıl Parkı'nda çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber