YÖK'ten yurt dışında okumak isteyen öğrencilere 'denklik' uyarısı
YÖK, bazı üniversitelerin yanıltıcı "YÖK denkliği" ve "YÖK tanınırlığı" gibi sloganlarla öğrencilere yönlendirme yaptığını belirterek, mağduriyet yaşanmaması için dikkatli olunması çağrısında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2025 16:42, Son Güncelleme : 05 Eylül 2025 16:42
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyen öğrencileri, "denklik" ve "yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş" şartlarını dikkate almaları konusunda uyardı.
YÖK'ten yapılan açıklamada, kayıt dönemlerinde bazı yurt dışı üniversitelerinin, "YÖK denkliği", "YÖK tanınırlığı", "YÖK desteği" gibi sloganlarla öğrencileri etkilemeye çalıştığına dikkat çekildi. Öğrencilerin yanıltıcı reklam ve duyurulara karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.
Açıklamada ayrıca, yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyenlerin YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabileceği hatırlatıldı.