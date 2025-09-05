YÖK'ten yurt dışında okumak isteyen öğrencilere 'denklik' uyarısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyen öğrencileri, "denklik" ve "yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş" şartlarını dikkate almaları konusunda uyardı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, kayıt dönemlerinde bazı yurt dışı üniversitelerinin, "YÖK denkliği", "YÖK tanınırlığı", "YÖK desteği" gibi sloganlarla öğrencileri etkilemeye çalıştığına dikkat çekildi. Öğrencilerin yanıltıcı reklam ve duyurulara karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyenlerin YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabileceği hatırlatıldı.