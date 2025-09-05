Başbakan yardımcısı eksik ev vergisi nedeniyle istifa etti

Global Sumud Filosu'nun konumunu canlı takip edebilirsiniz.
İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, satın aldığı evin damga vergisini eksik ödediği anlaşılınca istifa etti.

05 Eylül 2025 22:55
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner'ın istifasının ardından büyük çaplı bir kabine değişikliğine giderek mevcut İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'i başbakan yardımcılığına, İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper'ı ise dışişleri bakanlığına getirdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Başbakan Yardımcısı Angela Rayner'ın eksik vergi ödemesine ilişkin skandal nedeniyle istifa etmesinin ardından büyük çaplı bir kabine değişikliği gerçekleştirdi. Rayner'ın hükümetteki görevinin sona ermiş olmasından üzüntü duyduğunu ifade eden Starmer, başbakanlık görevini üstlenmesinden 427 gün sonra ilk kez kabinesinde değişikliğe gitti. Starmer'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre İngiltere Kralı Charles tarafından da onaylanan değişiklikler çerçevesinde Rayner'ın istifası ile boşalan makama, Dışişleri Bakanı David Lammy getirildi. Karar çerçevesinde David Lammy, yeni İngiltere Başbakan Yardımcısı ve İngiltere Adalet Bakanı oldu.

Lammy'nin görev değişimi ile boşalan Dışişleri Bakanlığı koltuğuna ise önceki kabinede İngiltere İçişleri Bakanı olarak görev yapan Yvette Cooper getirildi. İngiltere Adalet Bakanı olarak görev yapan Shabana Mahmud ise yeni İçişleri Bakanı olarak atandı.

Diğer bakanlıklar da değişti

Kabinede ayrıca çevre, ticaret, konut ile çalışma ve emeklilik gibi bakanlıklara da yeni isimler atandı. Değişiklikler çerçevesinde Avam Kamarası Başkanı Alan Campbell, Konut ve Yerel Yönetimler Bakanı Steve Reed, Çalışma ve Emeklilik Bakanı Pat McFadden, Ticaret Bakanı Peter Kayle, Bilim, Yenilik ve Teknoloji Bakanı Liz Kendal, Tarım Bakanı Emma Reynolds, Maliye Bakanı Jonathan Reynolds ve İskoçya Bakanı Douglas Alexander oldu.

Önceki kabinede Başbakanlık Başdanışmanı olarak görev yapan Darren Jones ise görevine devam ediyor. Jones, mevcut görevinin yanı sıra Lancaster Dükalığı'ndan Sorumlu Bakan olarak atandı.

İstifa eden Angela Rayner'ın yanı sıra İskoçya Bakanı olarak görev yapan Ian Murray ve İngiltere Avam Kamarası Başkanı olarak görev yapan Lucy Powell, yeni kabinede yer almayan isimler oldu.

Rayner'in istifası

Rayner, Hove'daki 800 bin sterlinlik dairesi için ödenmesi gereken damga vergisini eksik ödediğini itiraf etmesinin tepki toplamış, eleştirilerin ardından, Konut Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinden istifa etmişti. Parti üyeleri tarafından seçildiği İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinden de ayrıldığını açıklayan Rayner, Başbakan Starmer'a yazdığı mektupta mülk satın alımı sırasında "en yüksek standartları karşılamadığını" kabul etmişti. Rayner, "Konut Bakanı olarak görevim ve karmaşık ailevi durumlarım göz önüne alındığında, ek vergi danışmanlığı almama kararımı derinden pişmanlıkla karşılıyorum. Bu hatanın tüm sorumluluğunu kabul ediyorum. Amacım her zaman doğru miktarda vergi ödemekti, bunun dışında bir niyetim olmadı" demişti.

