Dolar günü 41,27 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 41,2590 41,2600 41,2710 41,2720 Avro 48,5240 48,5250 48,5620 48,5630 Sterlin 55,9340 55,9440 56,0560 56,0660 İsviçre frangı 52,0310 52,0410 52,0710 52,0810 ANKARA ABD Doları 41,2290 41,3090 41,2410 41,3210 Avro 48,4840 48,5640 48,5220 48,6020 Sterlin 55,8740 56,0840 55,9960 56,2060