Dolar günü 41,27 TL'den kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 41,27 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2025 17:14, Son Güncelleme : 09 Eylül 2025 17:13
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|41,2590
|41,2600
|41,2710
|41,2720
|Avro
|48,5240
|48,5250
|48,5620
|48,5630
|Sterlin
|55,9340
|55,9440
|56,0560
|56,0660
|İsviçre frangı
|52,0310
|52,0410
|52,0710
|52,0810
|ANKARA
|ABD Doları
|41,2290
|41,3090
|41,2410
|41,3210
|Avro
|48,4840
|48,5640
|48,5220
|48,6020
|Sterlin
|55,8740
|56,0840
|55,9960
|56,2060