Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı

Küresel Sumud Filosu'na ait teknelerden biri, Tunus'ta dronlu saldırı sonucu vuruldu.

Olay, Sidi Bu Said Limanı'nda saat 01.30 civarında meydana geldi. Saldırı anında kaydedilen görüntülerde, güvertede bulunan aktivistlerin korkuyla kaçtığı görülüyor. Saldırıda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, filoya ait tüm tekneler güvenlik amacıyla boşaltıldı. Liman bölgesinde güvenlik güçleri önlem aldı ve liman araç ile insan girişine kapatıldı. Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğine dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

BM Raportöründen Açıklama

BM Filistin Raportörü Francesca Albanese, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada filoya seslenerek, "Sizinle ve adalet, insan hakları, onur için mücadele eden herkesle birlikteyim. Barışı silahlarla değil, barışla inşa ederiz. Gazze yalnız değil." ifadelerini kullandı.

Filodaki Türk Aktivistlerin Görüşleri

Filoda bulunan Türk aktivistlerden Yasemin Acar, saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Herkesin durumunun iyi olduğunu belirten Acar, "Bütün gemilerdeki aktivistleri maalesef gemilerden almak zorunda kaldık. Herkesi otellere yerleştiriyoruz şu an. Polisler gemilerimizi gözetim altında tutuyor." dedi.

Acar, saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini düşündüklerini belirtti.

Teknelerin ön kısmında petrol taşındığını ve büyük bir patlama planlanmış olabileceğini ifade etti.

İsrail'in bu saldırıyla "Gelmeyin" mesajı verdiğini, ancak yollarına devam edeceklerini ve insani yardım taşıdıklarını söyledi.

Gazze'ye doğru ilerlemeye devam edeceklerini ve hala Çarşamba günü yola çıkmayı planladıklarını belirtti.

Filoda Son Durum

, Gazze'ye yardımlara yönelik İsrail ablukasını kırmak amacıyla 'da İspanya'nın Barselona kentinden yola çıktı. Filodaki 22 tekne , dün Tunus'ta buluştu ve aktivistler limandan ayrılarak Gazze'ye hareket etmeye hazırlanıyordu.

, dün Tunus'ta buluştu ve aktivistler limandan ayrılarak Gazze'ye hareket etmeye hazırlanıyordu. Tunus'tan filoya katılmak üzere aralarında onlarca Türkün de bulunduğu farklı ülkelerden ve yaklaşık 150 Tunuslu aktivist, 1 Eylül'den bu yana teknelere binmek için hazırlık yapıyor.

Sumud Kavramı Nedir?

Sumud, Arapça'da "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamına gelir. 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüşmüştür. Sumud kavramı; Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarını ifade eder. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın, bu kavramı simgelemek için kullanılır.



