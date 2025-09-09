Genç Sağlık Sendikası'ndan promosyon çağrısı
Polis merkezine silahlı saldırı güdümlü eylem mi?

Balçova'daki polis merkezi saldırısında 16 yaşındaki E.B'nin sosyal medya geçmişi ve izlediği şiddet videoları, olayın perde arkasını merak ettiriyor. Saldırganın DEAŞ paylaşımlarının ise hedef saptırma olduğu kaydediliyor.

Haber Giriş : 09 Eylül 2025 07:30, Son Güncelleme : 09 Eylül 2025 07:34
Polis merkezine silahlı saldırı güdümlü eylem mi?

Balçova'da polis merkezini basan 16 yaşındaki E.B'nin saldırısı "güdümlü eylem" olarak nitelendiriliyor.

Yasaklı madde kullandığı belirlenen katil, bir kavga sebebiyle Salih İşgören Polis Merkezinde gözaltına alındı. Sonra serbest bırakıldı. E.B'nin sosyal medya incelemelerinde son günlerde çok sayıda şiddet, suikast ve terör eylemi videosu izlediği belirlendi. Karakola önce üç ses bombası attığı tespit edilen saldırganın sırt çantasında bomba olduğu süsü vermeye çalıştığı öğrenildi.

Uzmanlar saldırganı bu eyleme sürükleyen arka plan motivasyonun önemine dikkat çekti.

Emekli Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu , Suriye, Terörsüz Türkiye, İsrail-PKK denklemi ve Gazze'de yaşanan gelişmeleri hatırlattı ve saldırıda DEAŞ sembol ve söylemlerinin bir kamuflaj ya da hedef saptırma amaçlı kullanılabileceği uyarısında bulundu.

Orakoğlu, şu görüşleri dile getirdi:

Katilin sosyal medya hesabındaki yazım şekli, verilen mesaj ve sıralı olarak videoların yüklenmiş olması farklı senaryoları gündeme getiriyor. Belirli oranda lojistiği var. Saldırı önceden planlanmış. Saldırının örgüt eylemi olmak dışında adi bir intikam saldırısı veya başka bir hesaplaşma boyutu olabilir. Katilin madde bağımlısı olduğu bilgisi de mevcut. Bu tipler istihbarat ağlarına kolay düşen kişilikler. Bence bu alçak saldırı Türkiye üzerinde yapılan hesapların bir yansıması. Terörsüz Türkiye süreci var. Suriye'de İsrail işgali sürüyor. PKK-YPG'ye dönük operasyon hazırlıkları var. Yine yüzlerce gemi Akdeniz'de Gazze için yol alıyor. Türkiye'de gündemin değişmesi kime ya da kimlere yarar? Ya da böyle bir terör eylemiyle kime ne mesaj verilmiş olabilir?

Emekli Özel Harekatçı Yesugay Aksakal da E.B'nin belirli odaklar ve özel eğitimlerle böylesine gözü dönmüş katile dönüştürülmüş olabileceğini söyledi. Eylem biçimi ve saldırgan tipolojiye bakarak ideolojik boyuttan çok daha farklı arka plan unsurları olduğuna dikkat çeken Aksakallı, "Ailesinin anlatımlarına göre katil sosyal medyadan etkilendi. Ailesini 'kafir' ilan edip şiddet söylemlerine savrulmasında acaba kimler ana aktör? Bu çocukları o bataklığa çekenler arka planda DEAŞ'ı bir kamuflaj olarak kullanabilir" diye konuştu.

E.B'ye ait olan ve 2024 yılında açılan sosyal medya hesabında paylaşım trafiği saldırıdan kısa süre önce başlaması dikkat çekiyor. Bir başka önemli detay ise saldırı sonrası bazı video mesajların silinmiş olması katilin yalnız olmadığını gösteriyor. İstihbarat-Güvenlik Uzmanı Ali Burak Darıcılı, "Olay DEAŞ sempatizanı bir 'Yalnız Kurt' (Lone Wolf) eylemi izlenimi veriyor. Saldırgan daha çok örgütsel bağları çok güçlü olmayan, fakat ideolojik esinlenmeyle bireysel eyleme kalkışan, örgütün doğrudan emir vermediği ama örgütün söylemi, propagandası ya da çağrılarından etkilenen biri olabilir" yorumunda bulundu.




