Servisler yola çıktı, İstanbul'da trafik çilesi geri döndü!

İstanbul'da okulların açılmasıyla trafik çilesi geri döndü! Anadolu Yakası'nda yüzde 76'ya ulaşan yoğunluk, köprülerde ve ana yollarda sürücülere zor anlar yaşattı. D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında sabah saatlerinden itibaren başlayan trafik, toplu taşıma duraklarında da izdihama neden oldu.

09 Eylül 2025 09:07
Yaz tatilinin sona ermesinin ardından dün başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılı dolayısıyla kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren okullarına ve işlerine gitmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla kentin iki yakasını birbirine bağlayan köprülerde trafik oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik Uzunçayır'a, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Kozyatağı'na kadar uzarken, Beykoz Elmalı bölgesinde meydana gelen araç arızası da bölgedeki trafik yoğunluğunu artırdı.

D-100 kara yolu Edirne istikametinde Kartal Cevizli'den itibaren artan trafik Bostancı, Kozyatağı, Göztepe, Uzunçayır ve Avrasya Tüneli girişine kadar yoğun şekilde seyrediyor.

Ters istikamette ise Uzunçayır ve Göztepe bölgelerinde trafik yer yer yoğunlaşırken, Bostancı-Maltepe arasında yoğun, Kartal-Pendik arasında yoğun akıcı olarak ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe'den Çamlıca gişelerine ve Altunizade'ye kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 76'lara çıktı

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Avcılar, Yenibosna, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Çağlayan, Okmeydanı ve Mecidiyeköy mevkilerinde araçlar ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde Bahçeşehir ve Gaziosmanpaşa mevkilerinde araçlar yavaş seyrediyor.

Öte yandan toplu taşıma kullanarak işlerine ve okullarına gitmek isteyenler, aktarmaların yoğun yapıldığı metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluğa neden oluyor.

İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre sabah erken saatlerde trafik yoğunluğu kentte yüzde 62 olarak ölçüldü.

Avrupa Yakası'ndaki yoğunluk yüzde 53'lerde seyrederken, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 76'ya çıktı.


