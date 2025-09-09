Genç Sağlık Sendikası'ndan promosyon çağrısı
Genç Sağlık Sendikası'ndan promosyon çağrısı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Hac ön kayıt süresi uzatıldı!
Hac ön kayıt süresi uzatıldı!
4 büyükşehir için yeni karar: Simit zammı ertelendi
4 büyükşehir için yeni karar: Simit zammı ertelendi
Polis okullarında FETÖ operasyonu! 16 gözaltı
Polis okullarında FETÖ operasyonu! 16 gözaltı
Servisler yola çıktı, İstanbul'da trafik çilesi geri döndü!
Servisler yola çıktı, İstanbul'da trafik çilesi geri döndü!
'Ekonomi düzelmeden seçime gidemeyiz'
'Ekonomi düzelmeden seçime gidemeyiz'
Okullara 70 bin temizlik personeli alınacak
Okullara 70 bin temizlik personeli alınacak
Polis merkezine silahlı saldırı güdümlü eylem mi?
Polis merkezine silahlı saldırı güdümlü eylem mi?
Yurt dışı çıkış harcı yükseltildi
Yurt dışı çıkış harcı yükseltildi
Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı
Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı
24 sosyal medya kullanıcısına 'provokatif paylaşım' soruşturması
24 sosyal medya kullanıcısına 'provokatif paylaşım' soruşturması
Togg'un sedan modeli ön siparişe açılıyor
Togg'un sedan modeli ön siparişe açılıyor
Erdoğan imzaladı: 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' yürürlüğe girdi
Erdoğan imzaladı: 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' yürürlüğe girdi
68 yıllık dava sonuca bağlandı: Arazi 100 mirasçıya pay edildi
68 yıllık dava sonuca bağlandı: Arazi 100 mirasçıya pay edildi
2 polisin şehit olduğu soruşturmada gözaltı sayısı 9 oldu
2 polisin şehit olduğu soruşturmada gözaltı sayısı 9 oldu
Aile ve Gençlik Fonunda destek tutarları artırıldı
Aile ve Gençlik Fonunda destek tutarları artırıldı
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor iddiası
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor iddiası
Erdoğan: Hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değil
Erdoğan: Hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değil
Borsa'da yüzde 2,61'lik değer kaybı
Borsa'da yüzde 2,61'lik değer kaybı
Yeni eğitim yılı 'Yeşil Vatan' dersiyle başladı
Yeni eğitim yılı 'Yeşil Vatan' dersiyle başladı
Eğitim-Bir-Sen, norm fazlası öğretmen atamalarını yargıya taşıdı
Eğitim-Bir-Sen, norm fazlası öğretmen atamalarını yargıya taşıdı
OVP'ye iş dünyasından destek: Enflasyonu tek haneye indirmek öncelik
OVP'ye iş dünyasından destek: Enflasyonu tek haneye indirmek öncelik
Polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi
Polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi
Bakan Şimşek: Türkiye ekonomisi şoklara dayanıklı
Bakan Şimşek: Türkiye ekonomisi şoklara dayanıklı
Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama
Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Gürsel Tekin'e saldırı girişimi... Tekin: Biz kayyum değiliz
Gürsel Tekin'e saldırı girişimi... Tekin: Biz kayyum değiliz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı sonrası ilk açıklama
'Tasarruf genelgesiyle kamu harcamalarını yüzde 33 düşürdük'
'Tasarruf genelgesiyle kamu harcamalarını yüzde 33 düşürdük'
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Polis okullarında FETÖ operasyonu! 16 gözaltı

FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına büyük operasyon! Polis okullarında eğitim görenlere yönelik operasyonda 16 kişi gözaltında.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2025 09:20, Son Güncelleme : 09 Eylül 2025 09:26
Yazdır
Polis okullarında FETÖ operasyonu! 16 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin örgüt üyesi oldukları yönünde haklarında itirafçı ifadesi olduğu, 'garson' mahlaslı gizli tanıktan elde edilen SD kart içerisinde veri kaydı olduğu, Bank Asya hesapları bulunduğu ve örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma tespitleri olduğu belirlendi.

Soruşturma çerçevesinde, örgütle Polis Akademisi Başkanlığı Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) ve Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu'nda (PMYO) öğrenci olarak öğrenim gördükleri zamanda, emniyet mahrem yapılanmasında bulunan şahısların kullanmış oldukları operasyonel hatlar 2012-2014 yılları arasında irtibatı olduğu yönünde tespitler bulunan polis okulu öğrencilerinden sorumlu olarak örgütün emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren 4 emniyet mahrem imamı tespit edildi.

16 ŞÜPHELİ 14 İLDE YAKALANDI

Ayrıca, 11 aktif, 3 ihraç olmak üzere 14 emniyet personeli de belirlenirken, toplamda tespit edilen 18 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Ardahan, Bartın, Bursa, Düzce, Hatay, İzmir, Kilis, Mersin, Mardin, Osmaniye ve Tekirdağ olmak üzere 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon sonucu 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber