Altının kilogram fiyatı 4 milyon 895 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 4 milyon 895 bin liraya çıktı.

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 895 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 855 bin lira, en yüksek 4 milyon 903 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1 artışla 4 milyon 895 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 849 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 361 milyon 277 bin 809,16 lira, işlem miktarı ise 2 bin 751,57 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 796 milyon 586 bin 177,33 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Ziraat Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış4.849.000,003.640,00
En Düşük4.855.000,003.609,30
En Yüksek4.903.000,003.690,00
Kapanış4.895.000,003.609,30
Ağırlıklı Ortalama4.886.536,723.659,21
Toplam İşlem Hacmi (TL)13.361.277.809,16
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.751,57
Toplam İşlem Adedi177

