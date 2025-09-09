İzmir'deki hain saldırının yaralılarına Bakan Yerlikaya'dan ziyaret

İzmir'de Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen saldırının ardından yaralanan polis memurları Murat Dağlı ve Ömer Amilağ ile vatandaş Galip Güleç, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hastaneye gelerek yaralıları ziyaret etti, yetkililerden sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Yerlikaya, yaralı polis memuru Murat Dağlı ve vatandaş Galip Güleç ile görüştü, yoğun bakımda tedavisi süren polis memuru Ömer Amilağ'ın ailesine ise geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Hastane çıkışında açıklama yapan Yerlikaya, saldırıda şehit olan 1. sınıf emniyet müdürü, polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın'ı anarak, "Çok üzgünüz. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Bakan Yerlikaya ayrıca, gençlerin dijital ortamda suça özendirici içeriklerden korunması gerektiğini vurgulayarak, "Çocuklarımızı sosyal medyada yayılan zehirli ideolojilerden, karanlık dehlizlerden korumak için hep birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Ziyarette İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da yer aldı.

Olayın geçmişi

Balçova'da dün polis merkezine pompalı tüfekle saldırı düzenleyen E.B. (16), iki polisin şehit olmasına neden olmuş, 2'si polis 3 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.