11 yaşındaki çocuğu hayattan koparan alkollü sürücüye 25 yıl ceza

Feci kaza, 4 Kasım 2024'de Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki bir araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışan alkollü şahıs T.D. kontrolündeki 54 HK 322 plakalı hafif ticari araç, caddede yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki Zühre Deniz Akdağ'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan küçük çocuk refüje düştü. Hastaneye kaldırılan Akdağ, olaydan bir gün sonra hayatını kaybetti. 3,34 promil alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü T.D. ise yakalanarak gözaltına alındı. T.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Fren yaptım ama kazayı engelleyemedim"

Tutuklu sanık T.D.'nin, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda sanık T.D. ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, daha önce celse arasında sunduğu 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası yönündeki görüşünü değiştirdiğini bildirdi. Savcı, yeni mütalaasında sanık T.D.'nin 'olası kastla öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık T.D. ise "Elimden geleni yaptım, fren yaptım ama kazayı engelleyemedim" diyerek savunma yaptı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık T.D.'yi 'olası kastla öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.