Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Barış Alper'den açıklama

'Resmi araç' kartıyla trafiğe çıkmıştı: Eski Türkiye güzelinin aracına ceza
'Resmi araç' kartıyla trafiğe çıkmıştı: Eski Türkiye güzelinin aracına ceza
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Bakan Göktaş: Evlilik kredisi miktarı yükseltildi, şartlar esnetildi
Bakan Göktaş: Evlilik kredisi miktarı yükseltildi, şartlar esnetildi
YSK'den CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'ne dair karar
YSK'den CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'ne dair karar
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor mu?
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor mu?
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlara ilişkin 3 tutuklama
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlara ilişkin 3 tutuklama
Uzmanı açıkladı: Yağış azalıyor, sıcaklık artıyor
Uzmanı açıkladı: Yağış azalıyor, sıcaklık artıyor
İzmir şehitleri son yolculuklarına uğurlandı
İzmir şehitleri son yolculuklarına uğurlandı
Bakan Kurum açıkladı: 81 ile yeni konut projesi geliyor
Bakan Kurum açıkladı: 81 ile yeni konut projesi geliyor
Adalet Bakanlığı maaş promosyonu için verilen son teklif
Adalet Bakanlığı maaş promosyonu için verilen son teklif
Gülşah'ın sır ölümü: Uzman çavuş adli kontrolle serbest
Gülşah'ın sır ölümü: Uzman çavuş adli kontrolle serbest
6 ilde daha hayvan pazarları açılacak
6 ilde daha hayvan pazarları açılacak
TEPAV'dan ekonomiye uyarı: Riskler büyüyor!
TEPAV'dan ekonomiye uyarı: Riskler büyüyor!
Diyarbakır'da yeni doğan bebekler karıştırıldı
Diyarbakır'da yeni doğan bebekler karıştırıldı
Genç Sağlık Sendikası'ndan promosyon çağrısı
Genç Sağlık Sendikası'ndan promosyon çağrısı
Hac ön kayıt süresi uzatıldı!
Hac ön kayıt süresi uzatıldı!
4 büyükşehir için yeni karar: Simit zammı ertelendi
4 büyükşehir için yeni karar: Simit zammı ertelendi
Polis okullarında FETÖ operasyonu! 16 gözaltı
Polis okullarında FETÖ operasyonu! 16 gözaltı
Servisler yola çıktı, İstanbul'da trafik çilesi geri döndü!
Servisler yola çıktı, İstanbul'da trafik çilesi geri döndü!
'Ekonomi düzelmeden seçime gidemeyiz'
'Ekonomi düzelmeden seçime gidemeyiz'
Okullara 70 bin temizlik personeli alınacak
Okullara 70 bin temizlik personeli alınacak
Polis merkezine silahlı saldırı güdümlü eylem mi?
Polis merkezine silahlı saldırı güdümlü eylem mi?
Yurt dışı çıkış harcı yükseltildi
Yurt dışı çıkış harcı yükseltildi
Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı
Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı
Togg'un sedan modeli ön siparişe açılıyor
Togg'un sedan modeli ön siparişe açılıyor
Erdoğan imzaladı: 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' yürürlüğe girdi
Erdoğan imzaladı: 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' yürürlüğe girdi
68 yıllık dava sonuca bağlandı: Arazi 100 mirasçıya pay edildi
68 yıllık dava sonuca bağlandı: Arazi 100 mirasçıya pay edildi
Aile ve Gençlik Fonunda destek tutarları artırıldı
Aile ve Gençlik Fonunda destek tutarları artırıldı
Erdoğan: Hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değil
Erdoğan: Hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değil
Borsa'da yüzde 2,61'lik değer kaybı
Borsa'da yüzde 2,61'lik değer kaybı
Ana sayfaHaberler Spor

Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Barış Alper'den açıklama

Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Barış Alper Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sarı-kırmızı formamızla nice şampiyonluklar ve başarılar için son damlasına kadar mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2025 17:58, Son Güncelleme : 09 Eylül 2025 19:53
Yazdır
Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Barış Alper'den açıklama

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan ve takımın son lig maçlarında forma giymeyen Barış Alper Yılmaz, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki futbolcu, en kısa sürede saha olacağını ve Galatasaray formasını giymeye devam edeceğini duyurdu.

Barış Alper Yılmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Değerli Galatasaray ailem;

Son günlerde şahsımla ilgili gündemin yoğun şekilde meşgul edilmesinden duyduğum rahatsızlık nedeniyle konuyla ilgili açıklama yapma gereği hissettim. Bugüne kadar susmamın benim için zararlı olacağını bildiğim halde Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda hep sessiz kaldım ancak artık kendimi ifade etmem gerektiğini düşünüyorum.

Öncelikle bir süredir sosyal medyada şahsımla ilgili çok fazla asılsız iddia ortaya atılmaktadır. Galatasaray formasını sadece kişisel menfaatler doğrultusunda giydiğim iddiası ve ayrılma ihtimalim üzerinden gündem oluşturulmaya çalışılmaktadır. Benim için Galatasaray'ın menfaatleri daima kendi çıkarlarımın önünde gelir. Taraftarlarımızın bana olan güvenini sarsacak en ufak bir girişimde dahi bulunmadım. Benim Sarı-Kırmızı formamız için elimden geleni yaptığımı en yakınımdakiler çok iyi bilir.

Yaşanan süreçte kendimi yeterli hissetmemem ve takımımıza sezon içinde katkı sağlayabilmek için Okan Buruk liderliğinde özverili şekilde çalıştım. Bundan sonra da bu azim ve inançla çalışmaya devam edeceğim. Benim tek önceliğim Galatasaray forması altında başarılar elde etmek, kupalar kazanmak ve bu süreçte hem camiamı hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir.

Ben kulübüm ile hiçbir zaman para konuşmadım. Her ne olursa olsun daha önce de söylediğim gibi benim için öncelik Galatasaray'ın çıkarlarıdır. Ancak Türkiye'nin bonservis rekorunu kırarak omuzlarda ülkemizden uğurlanmayı beklerken bugün gelinen süreç beni derinden üzdü.

Büyük Galatasaray camiasının formasını giymek benim için her zaman onur ve gurur olmuştur. Sahada da saha dışında da bunu en iyi şekilde göstermeyi sürdüreceğim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sarı-kırmızı formamızla nice şampiyonluklar ve başarılar için son damlasına kadar mücadele etmeye devam edeceğim.

Bu rekor düzeyde teklifler bugün bana geliyorsa ve Barış Alper Yılmaz bugün değerli bir oyuncu haline geldiyse bunun en büyük sebebi şüphesiz Galatasaray camiasıdır. Bana verilen değerin ve desteğin her zaman farkında oldum ve olmaya devam edeceğim.

Kulübümüzle, taraftarlarımızla ve arkadaşlarımızla beraber nice başarılar kazanacağımıza inancım tamdır.

Tüm bu yaşanan süreçlerde bana destek olan ve iyi dileklerini ileten değerli taraftarlarımıza ve kamuoyuna teşekkür ederim. Tek önceliğim, bu formaya olan bağlılığım ve her zaman olduğu gibi sahada tüm hırsı ve özverisiyle mücadele eden bir Barış Alper olmaktır.

Şampiyonlar Ligi ve ligdeki hedeflerimiz doğrultusunda, siz değerli Galatasaray taraftarlarını her zaman gururlandıracak bir Barış Alper olarak kalmaya devam edeceğim. Hep birlikte kutlayacağımız nice başarılarla dolu bir sezon dileğiyle."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber