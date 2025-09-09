Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5
İsrail'in Doha saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği saldırıda 1'i Katarlı güvenlik gücü, 5'i Hamas üyesi olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. Hamas, "Bu saldırı, İsrail'in bölge ve dünya için bir tehdit olduğunu kanıtlamıştır" dedi.

İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas heyetine düzenlendiği saldırıda can kaybı belli oldu. Saldırıda 1'i Katarlı güvenlik gücü, 5'i Hamas üyesi olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Hamas'ın Gazze Lideri Halil el-Hayya'nın oğlu da dahil olmak üzere 5 üyenin hayatını kaybettiği aktarılarak, Hamas heyetine yönelik suikast girişiminin "başarısız" olduğu belirtildi. İsrail'in saldırı ile Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerini bozmayı amaçladığını aktaran Hamas, "Bu olay, işgalin bir anlaşmaya varma şansını baltalamak istediğini bir kez daha ortaya koyuyor" dedi.

Hamas, "ABD Başkanı Donald Trump'ın son önerisini görüşen müzakere heyetinin hedef alınması, Netanyahu ve hükümetinin herhangi bir anlaşmaya varmak istemediğini, direnişin elindeki esirlerin hayatlarını ve bölgenin güvenlik ve istikrarını hiçe saydığını, tüm fırsatları ve uluslararası çabaları kasıtlı olarak engellemeye çalıştığını şüpheye yer bırakmayacak şekilde teyit etmektedir" ifadelerini kullandı.

İsrail'e devam eden desteği nedeniyle ABD'nin de bu saldırıdan sorumlu olduğunu aktaran Hamas, "Bu saldırı, İsrail'in bölge ve dünya için bir tehdit olduğunu, Netanyahu'nun ulusal davamızı ve halkımızın haklarını yok etmeye ve onları zorla yerinden etmeye çalıştığını, soykırım, etnik temizlik, açlığa mahkum etme ve yerinden etme gibi suç planlarını sürdürdüğünü kanıtlamıştır" dedi.

Uluslararası toplumu İsrail'e karşı harekete geçmeye çağıran Hamas, "Bu korkakça suikast girişimi, halkımıza yönelik saldırıların derhal durdurulması, işgal ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, gerçek bir esir değişimi, halkımız için yardım ve yeniden yapılanma gibi açık tutum ve taleplerimizi değiştirmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Katar İçişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, İsrail saldırısında 1 Katarlı güvenlik gücünün hayatını kaybettiğini, 1 güvenlik gücünün de yaralandığını açıkladı.

