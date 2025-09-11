CHP İstanbul İl Kongresi için iptal talebine ret

CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik il başkanı olarak seçilmişti.

8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'nde oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla açılan dava, Ankara'daki mahkeme tarafından usulen reddedildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptali için Ankara'da açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.

