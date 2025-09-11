Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları 11 Eylül 2025 sabahı rekor seviyelere ulaştı! Gram, çeyrek ve tam altındaki son rakamlar yatırımcıyı şaşırttı. İşte rakamlar...
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Eylül 2025 08:35, Son Güncelleme : 11 Eylül 2025 09:02
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor.
İşte 11 Eylül 2025 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu.
Güncel altın satış fiyatları
* Gram altın satış fiyatı: 4.822,55 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 8.032,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 16.063,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 32.075,48 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 31.980,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 80.434,68 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.633,30 Dolar